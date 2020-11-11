https://ria.ru/20201111/zaderzhaniya-1584095053.html
На митинге в Ереване задержали около 130 человек
На митинге в Ереване задержали около 130 человек
Около 130 человек задержаны на митинге оппозиции в центре Еревана, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции Армении. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:42
2020-11-11T13:42
2020-11-11T16:25
ситуация в нагорном карабахе
ереван
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. Около 130 человек задержаны на митинге оппозиции в центре Еревана, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции Армении."По состоянию на 14.30 (13.30 мск) в полицейские отделения доставлены 129 человек", — сказал собеседник агентства.Позднее полиция отпустила 41 задержанного.Участники митинга на площади Свободы в Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.Согласно документу, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201111/erevan-1584075170.html
ереван
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Протестующие у здания правительства Армении. Стянуты дополнительные силы полиции
Митингующие уже у здания правительства Армении. Стянуты дополнительные силы полиции.
2020-11-11T13:42
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PT0M55S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, в мире
ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости.
Около 130 человек задержаны на митинге оппозиции в центре Еревана
, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции Армении.
"По состоянию на 14.30 (13.30 мск) в полицейские отделения доставлены 129 человек", — сказал собеседник агентства.
Позднее полиция отпустила 41 задержанного.
Участники митинга на площади Свободы в Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана
приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
Согласно документу, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.