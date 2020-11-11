https://ria.ru/20201111/zaderzhaniya-1584095053.html

На митинге в Ереване задержали около 130 человек

На митинге в Ереване задержали около 130 человек

Около 130 человек задержаны на митинге оппозиции в центре Еревана, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции Армении. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:42

2020-11-11T13:42

2020-11-11T16:25

ситуация в нагорном карабахе

ереван

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584090155_0:80:3338:1958_1400x0_80_0_0_ac2801c1d8975aff2d7558cc29df44a2.jpg

ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. Около 130 человек задержаны на митинге оппозиции в центре Еревана, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы полиции Армении."По состоянию на 14.30 (13.30 мск) в полицейские отделения доставлены 129 человек", — сказал собеседник агентства.Позднее полиция отпустила 41 задержанного.Участники митинга на площади Свободы в Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.Согласно документу, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201111/erevan-1584075170.html

ереван

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Протестующие у здания правительства Армении. Стянуты дополнительные силы полиции Митингующие уже у здания правительства Армении. Стянуты дополнительные силы полиции. 2020-11-11T13:42 true PT0M55S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ереван, в мире