https://ria.ru/20201111/zaderzhanie-1584169567.html

Инспектора ГИБДД задержали по подозрению в смертельном ДТП в Дагестане

Инспектора ГИБДД задержали по подозрению в смертельном ДТП в Дагестане

Инспектора ГИБДД задержали по подозрению в смертельном ДТП в Дагестане, где погиб ребенок, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:30

2020-11-11T18:30

2020-11-11T18:30

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Инспектора ГИБДД задержали по подозрению в смертельном ДТП в Дагестане, где погиб ребенок, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по Республике Дагестан. Он подозревается в совершении преступления ... нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером 10 ноября на федеральной автодороге "Кавказ" около села Авадан Докузпаринского района Дагестана инспектор ГИБДД, управляя легковым автомобилем, наехал на женщину с двумя ее малолетними детьми."В результате ДТП трехлетний мальчик скончался на месте, 30-летняя женщина и ее 4-летняя дочка с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201022/zaderzhanie-1581015376.html

https://ria.ru/20201010/dtp-1579214596.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия