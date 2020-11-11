https://ria.ru/20201111/zaderzhanie-1584169567.html
Инспектора ГИБДД задержали по подозрению в смертельном ДТП в Дагестане
Инспектора ГИБДД задержали по подозрению в смертельном ДТП в Дагестане
Инспектора ГИБДД задержали по подозрению в смертельном ДТП в Дагестане, где погиб ребенок, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:30
2020-11-11T18:30
2020-11-11T18:30
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Инспектора ГИБДД задержали по подозрению в смертельном ДТП в Дагестане, где погиб ребенок, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по Республике Дагестан. Он подозревается в совершении преступления ... нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.По версии следствия, вечером 10 ноября на федеральной автодороге "Кавказ" около села Авадан Докузпаринского района Дагестана инспектор ГИБДД, управляя легковым автомобилем, наехал на женщину с двумя ее малолетними детьми."В результате ДТП трехлетний мальчик скончался на месте, 30-летняя женщина и ее 4-летняя дочка с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20201022/zaderzhanie-1581015376.html
https://ria.ru/20201010/dtp-1579214596.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия