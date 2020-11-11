https://ria.ru/20201111/zabolevaemost-1584100356.html
Названа категория россиян с самой высокой заболеваемостью COVID-19
Названа категория россиян с самой высокой заболеваемостью COVID-19
Наименьший показатель заболеваемости коронавирусом в России у детей, самое серьезное распространение заболевания отмечается в группе от 50 до 64 лет, заявила... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:02
2020-11-11T14:02
2020-11-11T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наименьший показатель заболеваемости коронавирусом в России у детей, самое серьезное распространение заболевания отмечается в группе от 50 до 64 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи с депутатами Госдумы."В возрастной категории 65 лет и старше выявлено 18% от общего числа заболевших. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в данной категории (65 и старше) превышен в 36 регионах страны. Это практически те же регионы, в которых наблюдается превышение на 100 тысяч над среднероссийским уровнем. Наименьший показатель заболеваемости у нас определяется в категории детского населения, он в разы ниже, чем показатель в среднем по России. Ну и самое серьезное распространение у нас в возрастной группе от 50 до 64 лет", - сказала Голикова. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201111/koyki-1584094832.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, госдума рф, общество