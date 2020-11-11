https://ria.ru/20201111/yugra-1584052328.html
Каждый пятый квадратный метр жилья в Югре будет новым к 2030 году
Каждый пятый квадратный метр жилья в Югре будет новым к 2030 году
Каждый пятый квадратный метр жилья в Ханты-Мансийском автономном округе будет новым к 2030 году, заявил руководитель департамента строительства Югры, главный... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T10:43
2020-11-11T10:43
2020-11-11T10:43
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577642858_0:125:3142:1892_1400x0_80_0_0_8371a0a655dc670950e3cc18bf42d706.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноя - РИА Новости. Каждый пятый квадратный метр жилья в Ханты-Мансийском автономном округе будет новым к 2030 году, заявил руководитель департамента строительства Югры, главный архитектор региона Кирилл Мыскин.Согласно региональному проекту "Жилье", с 2019 по 2024 год в автономном округе предполагается ввод в эксплуатацию не менее 5,3 миллиона квадратных метров жилья, на 2020 год в планах застройщиков - как минимум 1 миллион "квадратов", пояснил Мыскин."На 1 ноября у нас введено около 600 тысяч квадратных метров, это порядка 170% относительно аналогичного периода прошлого года. Вообще же в планах у нас к 2030 году ввести 12,9 миллиона квадратных метров нового жилья... В итоге каждый пятый квадратный метр будет новым. Это крайне важно", - сказал Мыскин журналистам в среду.Он подчеркнул, что в Югре также будут поощрять застройщиков, которые готовы развивать территории вокруг новостроек, общественные пространства в микрорайонах.Кроме того, по словам главного архитектора Югры, в соответствии с адресной региональной программой в ближайшие годы в Югре предстоит расселить 1003 многоквартирных дома, признанных аварийными до 1 января 2017-го, где проживает около 30 тысяч человек.Среди приоритетных задач региональных властей в сфере строительства на 2021 год Мыскин назвал поддержку граждан, стремящихся улучшить свои жилищные условия, ликвидацию аварийного жилфонда опережающими темпами, сохранение объемов ввода новостроек, а также решение вопросов дольщиков в трех городах автономного округа.Глава департамента строительства региона добавил, что меры жилищной поддержки, действующие для югорчан в настоящее время, останутся и в 2021 году, при этом власти будут искать новые варианты по содействию гражданам в указанном направлении.
https://ria.ru/20201106/biznes-1583367054.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577642858_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ee053e8e2f54098a14688922021aed52.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноя - РИА Новости.
Каждый пятый квадратный метр жилья в Ханты-Мансийском автономном округе
будет новым к 2030 году, заявил руководитель департамента строительства Югры, главный архитектор региона Кирилл Мыскин.
Согласно региональному проекту "Жилье", с 2019 по 2024 год в автономном округе предполагается ввод в эксплуатацию не менее 5,3 миллиона квадратных метров жилья, на 2020 год в планах застройщиков - как минимум 1 миллион "квадратов", пояснил Мыскин.
"На 1 ноября у нас введено около 600 тысяч квадратных метров, это порядка 170% относительно аналогичного периода прошлого года. Вообще же в планах у нас к 2030 году ввести 12,9 миллиона квадратных метров нового жилья... В итоге каждый пятый квадратный метр будет новым. Это крайне важно", - сказал Мыскин журналистам в среду.
Он подчеркнул, что в Югре также будут поощрять застройщиков, которые готовы развивать территории вокруг новостроек, общественные пространства в микрорайонах.
Кроме того, по словам главного архитектора Югры, в соответствии с адресной региональной программой в ближайшие годы в Югре предстоит расселить 1003 многоквартирных дома, признанных аварийными до 1 января 2017-го, где проживает около 30 тысяч человек.
Среди приоритетных задач региональных властей в сфере строительства на 2021 год Мыскин назвал поддержку граждан, стремящихся улучшить свои жилищные условия, ликвидацию аварийного жилфонда опережающими темпами, сохранение объемов ввода новостроек, а также решение вопросов дольщиков в трех городах автономного округа.
Глава департамента строительства региона добавил, что меры жилищной поддержки, действующие для югорчан в настоящее время, останутся и в 2021 году, при этом власти будут искать новые варианты по содействию гражданам в указанном направлении.