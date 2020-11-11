https://ria.ru/20201111/yugra-1584052328.html

Каждый пятый квадратный метр жилья в Югре будет новым к 2030 году

Каждый пятый квадратный метр жилья в Югре будет новым к 2030 году

Каждый пятый квадратный метр жилья в Ханты-Мансийском автономном округе будет новым к 2030 году, заявил руководитель департамента строительства Югры, главный... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T10:43

2020-11-11T10:43

2020-11-11T10:43

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноя - РИА Новости. Каждый пятый квадратный метр жилья в Ханты-Мансийском автономном округе будет новым к 2030 году, заявил руководитель департамента строительства Югры, главный архитектор региона Кирилл Мыскин.Согласно региональному проекту "Жилье", с 2019 по 2024 год в автономном округе предполагается ввод в эксплуатацию не менее 5,3 миллиона квадратных метров жилья, на 2020 год в планах застройщиков - как минимум 1 миллион "квадратов", пояснил Мыскин."На 1 ноября у нас введено около 600 тысяч квадратных метров, это порядка 170% относительно аналогичного периода прошлого года. Вообще же в планах у нас к 2030 году ввести 12,9 миллиона квадратных метров нового жилья... В итоге каждый пятый квадратный метр будет новым. Это крайне важно", - сказал Мыскин журналистам в среду.Он подчеркнул, что в Югре также будут поощрять застройщиков, которые готовы развивать территории вокруг новостроек, общественные пространства в микрорайонах.Кроме того, по словам главного архитектора Югры, в соответствии с адресной региональной программой в ближайшие годы в Югре предстоит расселить 1003 многоквартирных дома, признанных аварийными до 1 января 2017-го, где проживает около 30 тысяч человек.Среди приоритетных задач региональных властей в сфере строительства на 2021 год Мыскин назвал поддержку граждан, стремящихся улучшить свои жилищные условия, ликвидацию аварийного жилфонда опережающими темпами, сохранение объемов ввода новостроек, а также решение вопросов дольщиков в трех городах автономного округа.Глава департамента строительства региона добавил, что меры жилищной поддержки, действующие для югорчан в настоящее время, останутся и в 2021 году, при этом власти будут искать новые варианты по содействию гражданам в указанном направлении.

https://ria.ru/20201106/biznes-1583367054.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, общество