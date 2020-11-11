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Мэр Якутска ответила на сообщения о своей отставке
Мэр Якутска ответила на сообщения о своей отставке
Мэр Якутска Сардана Авксентьева в ответ на слухи о ее болезни и возможной отставке рассказала, что взяла несколько дней отпуска для того, чтобы пройти... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T08:22
2020-11-11T11:25
сардана авксентьева
якутск
общество
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ЯКУТСК, 11 ноя — РИА Новости. Мэр Якутска Сардана Авксентьева в ответ на слухи о ее болезни и возможной отставке рассказала, что взяла несколько дней отпуска для того, чтобы пройти медобследование.В соцсетях ранее распространилась информация о возможной отставке градоначальницы из-за проблем со здоровьем. В среду в мэрии заявили о том, что глава Якутска с понедельника взяла отпуск, чтобы пройти углубленное медицинское обследование."Есть определенные проблемы со здоровьем. Начала медицинское обследование. Работа главой города подразумевает повышенные нагрузки, поэтому это нужно сделать. Спасибо всем за слова поддержки! Другую связанную с этим информацию, возникающую время от времени в местных Telegram-каналах, комментировать или опровергать нет смысла", — приводит слова Авксентьевой департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации города.Позже на своей странице в инстаграме мэр рассказала подписчикам о причине отпуска."Вот сегодня я проснулась от десятков сообщений, что я больна, умираю (или уже умерла) и подала в отставку. Официально: я взяла несколько дней отпуска, чтобы обследоваться, кое-какие маркеры вне нормы. Ну, когда тебе полсотни лет — так бывает. Если вы заметили, за 2,5 года я ни разу не брала больничный, не болела, всегда на боевом посту. Возможно, поэтому слухи о моем недомогании вызвали такой переполох", — отметила она.Сардана Авксентьева является мэром Якутска с сентября 2018 года.
https://ria.ru/20200915/avksenteva-1577242626.html
https://ria.ru/20200302/1567089034.html
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сардана авксентьева, якутск, общество

Мэр Якутска ответила на сообщения о своей отставке

08:22 11.11.2020 (обновлено: 11:25 11.11.2020)
 
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации ЯкутскаМэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации Якутска
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ЯКУТСК, 11 ноя — РИА Новости. Мэр Якутска Сардана Авксентьева в ответ на слухи о ее болезни и возможной отставке рассказала, что взяла несколько дней отпуска для того, чтобы пройти медобследование.
В соцсетях ранее распространилась информация о возможной отставке градоначальницы из-за проблем со здоровьем. В среду в мэрии заявили о том, что глава Якутска с понедельника взяла отпуск, чтобы пройти углубленное медицинское обследование.
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"Есть определенные проблемы со здоровьем. Начала медицинское обследование. Работа главой города подразумевает повышенные нагрузки, поэтому это нужно сделать. Спасибо всем за слова поддержки! Другую связанную с этим информацию, возникающую время от времени в местных Telegram-каналах, комментировать или опровергать нет смысла", — приводит слова Авксентьевой департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации города.
Позже на своей странице в инстаграме мэр рассказала подписчикам о причине отпуска.
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Почему каждый раз когда я уезжаю из дома опять начинается какой-то трэш?!🤷‍♀️. Может, вы просто уже соскучились по мне?😆 У нас в детстве так бывало, когда мама уезжала в командировку обязательно что-то в доме происходило. Вот сегодня я проснулась от десятков сообщений, что я больна, умираю (или уже умерла) и подала в отставку👻. Официально: я взяла несколько дней отпуска чтобы обследоваться, кое-какие маркеры вне нормы. Ну, когда тебе полсотня лет - так бывает🤒. Если вы заметили, за 2,5 года я ни разу не брала больничный, не болела, всегда на боевом посту. Возможно поэтому слухи о моем недомогании вызвали такой переполох. Спасибо, мои дорогие, за заботу❤️. Если что-то серьезное будет происходить - я сама вам сообщу🙋‍♀️. Город под надежным присмотром моих заместителей Евгения Григорьева @grigorev_yakutsk , Георгия Гаврильева и Романа Сорокина. Это надежные люди. Все службы жизнеобеспечения под контролем, я постоянно на связи. А сегодня с утра я напеваю песню группы "Чайф" @chaif_band "Не спеши ты нас хоронить", подпевайте мне!🎤🎵🎶🎼 И да, топоры на заднем фоне не случайны👊👊👊 Пусть даже и поварские😃

Публикация от Сардана Авксентьева (@sardanaavksentieva)

"Вот сегодня я проснулась от десятков сообщений, что я больна, умираю (или уже умерла) и подала в отставку. Официально: я взяла несколько дней отпуска, чтобы обследоваться, кое-какие маркеры вне нормы. Ну, когда тебе полсотни лет — так бывает. Если вы заметили, за 2,5 года я ни разу не брала больничный, не болела, всегда на боевом посту. Возможно, поэтому слухи о моем недомогании вызвали такой переполох", — отметила она.
Сардана Авксентьева является мэром Якутска с сентября 2018 года.
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