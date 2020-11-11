https://ria.ru/20201111/yakutsk-1584034643.html

Мэр Якутска ответила на сообщения о своей отставке

Мэр Якутска ответила на сообщения о своей отставке

Мэр Якутска Сардана Авксентьева в ответ на слухи о ее болезни и возможной отставке рассказала, что взяла несколько дней отпуска для того, чтобы пройти... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T08:22

2020-11-11T08:22

2020-11-11T11:25

сардана авксентьева

якутск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155190/33/1551903301_107:96:1174:696_1400x0_80_0_0_497e0b729f2bab20c709e690de44c636.jpg

ЯКУТСК, 11 ноя — РИА Новости. Мэр Якутска Сардана Авксентьева в ответ на слухи о ее болезни и возможной отставке рассказала, что взяла несколько дней отпуска для того, чтобы пройти медобследование.В соцсетях ранее распространилась информация о возможной отставке градоначальницы из-за проблем со здоровьем. В среду в мэрии заявили о том, что глава Якутска с понедельника взяла отпуск, чтобы пройти углубленное медицинское обследование."Есть определенные проблемы со здоровьем. Начала медицинское обследование. Работа главой города подразумевает повышенные нагрузки, поэтому это нужно сделать. Спасибо всем за слова поддержки! Другую связанную с этим информацию, возникающую время от времени в местных Telegram-каналах, комментировать или опровергать нет смысла", — приводит слова Авксентьевой департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации города.Позже на своей странице в инстаграме мэр рассказала подписчикам о причине отпуска."Вот сегодня я проснулась от десятков сообщений, что я больна, умираю (или уже умерла) и подала в отставку. Официально: я взяла несколько дней отпуска, чтобы обследоваться, кое-какие маркеры вне нормы. Ну, когда тебе полсотни лет — так бывает. Если вы заметили, за 2,5 года я ни разу не брала больничный, не болела, всегда на боевом посту. Возможно, поэтому слухи о моем недомогании вызвали такой переполох", — отметила она.Сардана Авксентьева является мэром Якутска с сентября 2018 года.

https://ria.ru/20200915/avksenteva-1577242626.html

https://ria.ru/20200302/1567089034.html

якутск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сардана авксентьева, якутск, общество