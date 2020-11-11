https://ria.ru/20201111/vzryv-1584143904.html

Два человека получили ранения при взрыве на кладбище в Джидде

Два человека получили ранения при взрыве на кладбище в Джидде

При взрыве на немусульманском кладбище в Джидде два человека получили ранения. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:42

2020-11-11T16:42

2020-11-11T17:18

джидда

греция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584151437_0:0:3436:1933_1400x0_80_0_0_f8a76fa99060fb557599acf439820b71.jpg

ДЖИДДА, 11 ноя — РИА Новости. При взрыве на немусульманском кладбище в Джидде два человека получили ранения.Как уточнили городские власти, среди пострадавших — сотрудник консульства Греции и служащий сил безопасности Саудовской Аравии.Взрыв произошел сегодня утром, во время церемонии, приуроченной к годовщине окончания Первой мировой войны. На мероприятии присутствовали представители Франции, Греции, Италии, Великобритании и Соединенных Штатов.В соцсетях появились фотографии с кладбища со следами крови на асфальте. При этом саудовские власти поначалу не подтвердили информацию западных СМИ о взрыве.За последний месяц Европа пережила несколько террористических актов. Так, 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний экстремист обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Поводом для нападения стало то, что преподаватель показывал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.Двадцать девятого октября, когда мусульмане праздновали день рождения пророка, тунисец Ибрагим аль-Ауисауи набросился с ножом на людей у церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что атаковавший обезглавил двух человек, при этом он повторял "Аллах акбар". В тот же день в Авиньоне другой исламист пытался зарезать полицейских, его застрелили. Еще несколько инцидентов произошло у французских дипмиссий в разных странах.На прошлой неделе группа злоумышленников устроила серию нападений со стрельбой в Вене: одним из объектов атаки стала синагога. Погибли пять человек, в том числе один из террористов, который, по данным МВД Австрии, был членом группировки "Исламское государство"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201107/terrorizm-1583372186.html

https://ria.ru/20201103/vena-1582745737.html

джидда

греция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джидда, греция, в мире