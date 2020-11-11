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Два человека получили ранения при взрыве на кладбище в Джидде
Два человека получили ранения при взрыве на кладбище в Джидде
При взрыве на немусульманском кладбище в Джидде два человека получили ранения. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:42
2020-11-11T17:18
джидда
греция
в мире
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ДЖИДДА, 11 ноя — РИА Новости. При взрыве на немусульманском кладбище в Джидде два человека получили ранения.Как уточнили городские власти, среди пострадавших — сотрудник консульства Греции и служащий сил безопасности Саудовской Аравии.Взрыв произошел сегодня утром, во время церемонии, приуроченной к годовщине окончания Первой мировой войны. На мероприятии присутствовали представители Франции, Греции, Италии, Великобритании и Соединенных Штатов.В соцсетях появились фотографии с кладбища со следами крови на асфальте. При этом саудовские власти поначалу не подтвердили информацию западных СМИ о взрыве.За последний месяц Европа пережила несколько террористических актов. Так, 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний экстремист обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Поводом для нападения стало то, что преподаватель показывал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.Двадцать девятого октября, когда мусульмане праздновали день рождения пророка, тунисец Ибрагим аль-Ауисауи набросился с ножом на людей у церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, еще несколько получили ранения. СМИ писали, что атаковавший обезглавил двух человек, при этом он повторял "Аллах акбар". В тот же день в Авиньоне другой исламист пытался зарезать полицейских, его застрелили. Еще несколько инцидентов произошло у французских дипмиссий в разных странах.На прошлой неделе группа злоумышленников устроила серию нападений со стрельбой в Вене: одним из объектов атаки стала синагога. Погибли пять человек, в том числе один из террористов, который, по данным МВД Австрии, был членом группировки "Исламское государство"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201107/terrorizm-1583372186.html
https://ria.ru/20201103/vena-1582745737.html
джидда
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джидда, греция, в мире

Два человека получили ранения при взрыве на кладбище в Джидде

16:42 11.11.2020 (обновлено: 17:18 11.11.2020)
 
© AFP 2020Полиция на улице в саудовском городе Джидда близ кладбища, где произошел взрыв. 11 ноября 2020
Полиция на улице в саудовском городе Джидда близ кладбища, где произошел взрыв. 11 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AFP 2020
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ДЖИДДА, 11 ноя РИА Новости. При взрыве на немусульманском кладбище в Джидде два человека получили ранения.
Как уточнили городские власти, среди пострадавших — сотрудник консульства Греции и служащий сил безопасности Саудовской Аравии.
Взрыв произошел сегодня утром, во время церемонии, приуроченной к годовщине окончания Первой мировой войны. На мероприятии присутствовали представители Франции, Греции, Италии, Великобритании и Соединенных Штатов.

"Франция решительно осуждает этот трусливый теракт, который ничто не может оправдать", — заявили во французском МИД, призвав привлечь виновных к ответственности.

В соцсетях появились фотографии с кладбища со следами крови на асфальте. При этом саудовские власти поначалу не подтвердили информацию западных СМИ о взрыве.
За последний месяц Европа пережила несколько террористических актов. Так, 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний экстремист обезглавил учителя истории Самюэля Пати. Поводом для нападения стало то, что преподаватель показывал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.
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На прошлой неделе группа злоумышленников устроила серию нападений со стрельбой в Вене: одним из объектов атаки стала синагога. Погибли пять человек, в том числе один из террористов, который, по данным МВД Австрии, был членом группировки "Исламское государство"*.
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