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Выборы президента США — 2020
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Госсекретарь Джорджии пообещал вручную пересчитать пять миллионов голосов
Госсекретарь Джорджии пообещал вручную пересчитать пять миллионов голосов
Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер вновь заявил о возможности ручного пересчета голосов на выборах президента США. РИА Новости, 11.11.2020
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выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер вновь заявил о возможности ручного пересчета голосов на выборах президента США."В конце концов, мы посчитаем вручную, чтобы точно ответить на вопрос: каков был окончательный разрыв", - сказал Раффенспергер на брифинге.По его словам, "математически, действительно, необходимо полностью вручную пересчитать голоса, поскольку разница так невелика".Разница между объявившим о своей победе Джо Байденом и действующим президентом США Дональдом Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка 5 миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. По данным американских СМИ, в случае победы в Джорджии, Трамп все равно не станет следующим главой государства.
джорджия
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дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире

Госсекретарь Джорджии пообещал вручную пересчитать пять миллионов голосов

21:04 11.11.2020 (обновлено: 21:11 11.11.2020)
 
© REUTERS / Dustin ChambersГоссекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер
Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© REUTERS / Dustin Chambers
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер вновь заявил о возможности ручного пересчета голосов на выборах президента США.
"В конце концов, мы посчитаем вручную, чтобы точно ответить на вопрос: каков был окончательный разрыв", - сказал Раффенспергер на брифинге.
По его словам, "математически, действительно, необходимо полностью вручную пересчитать голоса, поскольку разница так невелика".
Разница между объявившим о своей победе Джо Байденом и действующим президентом США Дональдом Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка 5 миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. По данным американских СМИ, в случае победы в Джорджии, Трамп все равно не станет следующим главой государства.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДжорджияСШАВ мире
 
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