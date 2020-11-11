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Госсекретарь Джорджии пообещал вручную пересчитать пять миллионов голосов
Госсекретарь Джорджии пообещал вручную пересчитать пять миллионов голосов
Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер вновь заявил о возможности ручного пересчета голосов на выборах президента США. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T21:04
2020-11-11T21:04
2020-11-11T21:11
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
джорджия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер вновь заявил о возможности ручного пересчета голосов на выборах президента США."В конце концов, мы посчитаем вручную, чтобы точно ответить на вопрос: каков был окончательный разрыв", - сказал Раффенспергер на брифинге.По его словам, "математически, действительно, необходимо полностью вручную пересчитать голоса, поскольку разница так невелика".Разница между объявившим о своей победе Джо Байденом и действующим президентом США Дональдом Трампом в Джорджии не превышает 15 тысяч голосов из порядка 5 миллионов бюллетеней. Штат даст победителю 16 голосов выборщиков. По данным американских СМИ, в случае победы в Джорджии, Трамп все равно не станет следующим главой государства.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире