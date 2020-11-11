https://ria.ru/20201111/vybory-1584051665.html

СМИ: американские избиркомы не подтвердили серьезные нарушения на выборах

СМИ: американские избиркомы не подтвердили серьезные нарушения на выборах

Должностные лица, ответственные за проведение выборов во всех штатах США, подтвердили, что в ходе голосования не было значительных нарушений, которые могли... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T10:37

2020-11-11T10:37

2020-11-11T10:37

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Должностные лица, ответственные за проведение выборов во всех штатах США, подтвердили, что в ходе голосования не было значительных нарушений, которые могли повлиять на итоги, сообщает газета New York Times.Как сообщает газета, после заявлений действующего президента Дональда Трампа о мошенничестве в ходе выборов, журналисты связались с высокопоставленными сотрудниками избирательных комиссий в каждом штате США. Однако они, вопреки заявлениям президента, назвали прошедшие в этом году выборы огромным успехом, несмотря на трудности, вызванные рекордной явкой избирателей и пандемией коронавируса.Сотрудники избирательных комиссий в американских штатах допустили, что в ходе голосования были зафиксированы небольшие нарушения, однако они не могли повлиять на исход выборов. Также отмечалось, что работающие на избирательных участках старались как можно скорее исправлять замеченные нарушения.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201110/vybory-1583853771.html

https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире