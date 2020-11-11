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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201111/vybory-1584051665.html
СМИ: американские избиркомы не подтвердили серьезные нарушения на выборах
СМИ: американские избиркомы не подтвердили серьезные нарушения на выборах
Должностные лица, ответственные за проведение выборов во всех штатах США, подтвердили, что в ходе голосования не было значительных нарушений, которые могли... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T10:37
2020-11-11T10:37
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Должностные лица, ответственные за проведение выборов во всех штатах США, подтвердили, что в ходе голосования не было значительных нарушений, которые могли повлиять на итоги, сообщает газета New York Times.Как сообщает газета, после заявлений действующего президента Дональда Трампа о мошенничестве в ходе выборов, журналисты связались с высокопоставленными сотрудниками избирательных комиссий в каждом штате США. Однако они, вопреки заявлениям президента, назвали прошедшие в этом году выборы огромным успехом, несмотря на трудности, вызванные рекордной явкой избирателей и пандемией коронавируса.Сотрудники избирательных комиссий в американских штатах допустили, что в ходе голосования были зафиксированы небольшие нарушения, однако они не могли повлиять на исход выборов. Также отмечалось, что работающие на избирательных участках старались как можно скорее исправлять замеченные нарушения.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201110/vybory-1583853771.html
https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

СМИ: американские избиркомы не подтвердили серьезные нарушения на выборах

10:37 11.11.2020
 
© REUTERS / Nicholas PfosiСторонник президента США Дональда Трампа наблюдает за ходом выборов в США
Сторонник президента США Дональда Трампа наблюдает за ходом выборов в США - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© REUTERS / Nicholas Pfosi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Должностные лица, ответственные за проведение выборов во всех штатах США, подтвердили, что в ходе голосования не было значительных нарушений, которые могли повлиять на итоги, сообщает газета New York Times.
Как сообщает газета, после заявлений действующего президента Дональда Трампа о мошенничестве в ходе выборов, журналисты связались с высокопоставленными сотрудниками избирательных комиссий в каждом штате США. Однако они, вопреки заявлениям президента, назвали прошедшие в этом году выборы огромным успехом, несмотря на трудности, вызванные рекордной явкой избирателей и пандемией коронавируса.
Машина для подсчета голосов внутри Конгресс-центра в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 03:38Выборы президента США — 2020
Генпрокуратура США расследует возможные нарушения на выборах
Сотрудники избирательных комиссий в американских штатах допустили, что в ходе голосования были зафиксированы небольшие нарушения, однако они не могли повлиять на исход выборов. Также отмечалось, что работающие на избирательных участках старались как можно скорее исправлять замеченные нарушения.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
Люди на улице в Филадельфии после новостей о победе на выборах президента США кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Итог выборов в США: проиграло большинство
 
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