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Помпео обратился к зарубежным лидерам, поздравившим Байдена с победой

Помпео обратился к зарубежным лидерам, поздравившим Байдена с победой

Госсекретарь США Майк Помпео обратился к зарубежным лидерам, которые поздравили Джо Байдена с победой на президентских выборах. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T04:45

2020-11-11T04:45

2020-11-11T09:09

выборы президента сша — 2020

майк помпео

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 ноя — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обратился к зарубежным лидерам, которые поздравили Джо Байдена с победой на президентских выборах.По его словам, необходимо убедиться, что "юридический процесс полностью соблюден".Ранее Помпео заявлял, что процесс передачи власти будет плавным.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока не известны. Действующий глава государства Дональд Трамп уже заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Его штаб намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. Он тоже уже назвал себя победителем.По закону избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, дональд трамп, джо байден, сша, в мире