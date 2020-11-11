https://ria.ru/20201111/vybory-1584027413.html

RealClearPolitics отреагировал на сообщения об отзыве победы Байдена

RealClearPolitics отреагировал на сообщения об отзыве победы Байдена

Сооснователь и президент портала RealClearPolitics Том Бивен прокомментировал сообщения о том, что ресурс якобы вычел из предварительного результата кандидата... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T03:17

2020-11-11T03:17

2020-11-11T07:55

выборы президента сша — 2020

руди джулиани

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

сша

в мире

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Сооснователь и президент портала RealClearPolitics Том Бивен прокомментировал сообщения о том, что ресурс якобы вычел из предварительного результата кандидата Джо Байдена 20 голосов выборщиков от Пенсильвании, из-за чего тот лишился большинства на выборах президента США.О том, что RealClearPolitics якобы отозвал победу Байдена, ранее заявил адвокат действующего президента Дональда Трампа Руди Джулиани."Это неправда. Мы никогда не прогнозировали чью-либо победу в Пенсильвании, ничего не изменилось", - написал Бивен в Twitter.На интерактивной таблице на сайте RealClearPolitics у кандидата от Демократической партии 259 голосов, при этом Пенсильвания окрашена в серый цвет как "колеблющийся" штат, где не решен исход голосования. Согласно данным Fox News, после подсчета 99% голосов в Пенсильвании Байден лидирует с 49,8% голосов, у действующего президента – 49,1%.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По данным СМИ, на выборах победил кандидат от демократов Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201110/tramp-1583975883.html

https://ria.ru/20201110/bayden-1584021474.html

пенсильвания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руди джулиани, дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире