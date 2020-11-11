https://ria.ru/20201111/vybory-1584027413.html
RealClearPolitics отреагировал на сообщения об отзыве победы Байдена
RealClearPolitics отреагировал на сообщения об отзыве победы Байдена
Сооснователь и президент портала RealClearPolitics Том Бивен прокомментировал сообщения о том, что ресурс якобы вычел из предварительного результата кандидата... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T03:17
2020-11-11T03:17
2020-11-11T07:55
выборы президента сша — 2020
руди джулиани
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050955_0:174:2617:1646_1400x0_80_0_0_96cfd52a783662d969ce9749ffc7ee48.jpg
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Сооснователь и президент портала RealClearPolitics Том Бивен прокомментировал сообщения о том, что ресурс якобы вычел из предварительного результата кандидата Джо Байдена 20 голосов выборщиков от Пенсильвании, из-за чего тот лишился большинства на выборах президента США.О том, что RealClearPolitics якобы отозвал победу Байдена, ранее заявил адвокат действующего президента Дональда Трампа Руди Джулиани."Это неправда. Мы никогда не прогнозировали чью-либо победу в Пенсильвании, ничего не изменилось", - написал Бивен в Twitter.На интерактивной таблице на сайте RealClearPolitics у кандидата от Демократической партии 259 голосов, при этом Пенсильвания окрашена в серый цвет как "колеблющийся" штат, где не решен исход голосования. Согласно данным Fox News, после подсчета 99% голосов в Пенсильвании Байден лидирует с 49,8% голосов, у действующего президента – 49,1%.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По данным СМИ, на выборах победил кандидат от демократов Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201110/tramp-1583975883.html
https://ria.ru/20201110/bayden-1584021474.html
пенсильвания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583050955_0:0:2617:1964_1400x0_80_0_0_e27dbff1ba1e3c06901411dd0896942a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
руди джулиани, дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире