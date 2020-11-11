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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201111/vybory-1584027413.html
RealClearPolitics отреагировал на сообщения об отзыве победы Байдена
RealClearPolitics отреагировал на сообщения об отзыве победы Байдена
Сооснователь и президент портала RealClearPolitics Том Бивен прокомментировал сообщения о том, что ресурс якобы вычел из предварительного результата кандидата... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T03:17
2020-11-11T07:55
выборы президента сша — 2020
руди джулиани
дональд трамп
джо байден
пенсильвания
сша
в мире
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Сооснователь и президент портала RealClearPolitics Том Бивен прокомментировал сообщения о том, что ресурс якобы вычел из предварительного результата кандидата Джо Байдена 20 голосов выборщиков от Пенсильвании, из-за чего тот лишился большинства на выборах президента США.О том, что RealClearPolitics якобы отозвал победу Байдена, ранее заявил адвокат действующего президента Дональда Трампа Руди Джулиани."Это неправда. Мы никогда не прогнозировали чью-либо победу в Пенсильвании, ничего не изменилось", - написал Бивен в Twitter.На интерактивной таблице на сайте RealClearPolitics у кандидата от Демократической партии 259 голосов, при этом Пенсильвания окрашена в серый цвет как "колеблющийся" штат, где не решен исход голосования. Согласно данным Fox News, после подсчета 99% голосов в Пенсильвании Байден лидирует с 49,8% голосов, у действующего президента – 49,1%.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По данным СМИ, на выборах победил кандидат от демократов Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201110/tramp-1583975883.html
https://ria.ru/20201110/bayden-1584021474.html
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руди джулиани, дональд трамп, джо байден, пенсильвания, сша, в мире

RealClearPolitics отреагировал на сообщения об отзыве победы Байдена

03:17 11.11.2020 (обновлено: 07:55 11.11.2020)
 
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Сооснователь и президент портала RealClearPolitics Том Бивен прокомментировал сообщения о том, что ресурс якобы вычел из предварительного результата кандидата Джо Байдена 20 голосов выборщиков от Пенсильвании, из-за чего тот лишился большинства на выборах президента США.
О том, что RealClearPolitics якобы отозвал победу Байдена, ранее заявил адвокат действующего президента Дональда Трампа Руди Джулиани.
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"Это неправда. Мы никогда не прогнозировали чью-либо победу в Пенсильвании, ничего не изменилось", - написал Бивен в Twitter.
На интерактивной таблице на сайте RealClearPolitics у кандидата от Демократической партии 259 голосов, при этом Пенсильвания окрашена в серый цвет как "колеблющийся" штат, где не решен исход голосования.
Согласно данным Fox News, после подсчета 99% голосов в Пенсильвании Байден лидирует с 49,8% голосов, у действующего президента – 49,1%.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По данным СМИ, на выборах победил кандидат от демократов Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды разных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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