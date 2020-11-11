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Коронавирус все-таки победил американского президента
Коронавирус все-таки победил американского президента
Если смотреть с политической точки зрения, то самым главным пострадавшим от появления первой американо-европейской вакцины против коронавируса стал лично (все... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T08:00
2020-11-11T11:32
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
авторы
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Если смотреть с политической точки зрения, то самым главным пострадавшим от появления первой американо-европейской вакцины против коронавируса стал лично (все еще) президент США Дональд Трамп, который жалуется в Twitter на грязные политические игры со стороны компании Pfizer и американских чиновников из медицинско-фармакологической сферы. Если отбросить стилистические претензии (в конце концов, есть десятки миллионов американских избирателей, которым стиль Трампа очень нравится), то можно заметить, что доля истины в его твит-тираде все-таки есть.Вот чем недоволен президент:"Как я уже давно говорил, Pfizer и другие объявят вакцину только после выборов, потому что у них не хватило смелости сделать это раньше. Точно так же Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) должно было объявить об этом раньше, не в политических целях, а для спасения жизней!Если бы Джо Байден был президентом, у вас не было бы вакцины еще четыре года, да и FDA никогда бы ее так быстро не одобрило. Бюрократия уничтожила бы миллионы жизней!Управление и демократы не хотели, чтобы я выигрывал от вакцины до выборов, поэтому вместо этого она была объявлена пятью днями позже — как я уже говорил!"В сложившейся ситуации президент Соединенных Штатов может винить исключительно себя: в условиях эпидемии ведущими специалистами по формулированию государственной политики в сфере борьбы с коронавирусом были назначены эксперты, которые ненавидели самого Трампа самым искренним образом и не просто саботировали его стратегию, а бравировали этим, купаясь в лучах славы и обожания со стороны мейнстримных американских СМИ. То, что бизнесмен-Трамп считал логичным назначением на конкретные должности экспертов с большим количеством регалий и без учета вполне очевидной политической ориентации, могло сработать в предпринимательской среде, но не сработало в условиях руководства государством, ибо чиновники от американской медицины решительно поставили интересы своего политического лагеря выше интересов пациентов, экономики или страны в целом.Кстати, самого Трампа нельзя обвинить в том, что он продвигает конспирологические теории и ищет козлов отпущения. Это просто не соответствует действительности — и даже более того: медийные враги президента с нескрываемым удовольствием писали две недели назад об отложенной публикации результатов по вакцине Pfizer как о большом политическом успехе именно в контексте подрыва предвыборной кампании президента и срыва его обещания "показать вакцину до выборов". Если бы это удалось, демонстрация вакцины могла бы иметь важное значение для определенного сегмента электората. Конечно, вряд ли позитивные новости о вакцине как-то повлияли на "ядреный электорат Байдена", то есть на обитателей американских погостов, но на волне всеобщего оптимизма, которая возникла бы при публикации подобных новостей, политтехнологам-демократам, специализирующимся на электоральной некромантии, пришлось бы "привести" на избирательные участки еще большее количество избирателей-"зомби" для того, чтобы обеспечить победу своего кандидата.В октябре отраслевое издание Fiercepharma с определенным удивлением сообщало о том, что решение Pfizer публиковать результаты исследования вакцины в конце ноября является серьезным изменением позиции:"Это явный отход от предыдущих комментариев Альберта Бурла (руководителя Pfizer. — Прим. ред.), в которых слово "октябрь" постоянно использовалось в качестве ключевого — в то время, когда президент Дональд Трамп рекламировал вакцину перед выборами 3 ноября и упоминал Pfizer. "Прямо сейчас наша модель — в нашем лучшем случае — предсказывает, что мы получим ответ к концу октября ", — ранее сказал Бурла в эфире телевизионной программы Today Show. Во время цифровой презентации в сентябре он также отметил, что компания ожидает первых результатов в конце октября и будет как можно скорее обращаться за разрешением Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. В октябре "правда будет раскрыта", — заявил он The Washington Post.Наиболее вероятное (и довольно логичное) объяснение заключается в том, что на фармацевтов надавили по неформальным и политическим каналам — и международные фармакологические компании решили, что отложить публикацию позитивных данных ради обеспечения стабильности политической системы и победы "глубинного государства" — правильное решение. Стоит заметить, что публикация данных по вакцине совпала с массовым признанием Джо Байдена победителем на выборах, и вполне логично, что в этих условиях откладывать позитивные новости до конца ноября не было никакого смысла. При этом американские чиновники от медицины, которые до этого периодически высказывали скепсис по поводу столь быстрых разработок, внезапно прониклись восторгом от полученных данных, а также одобрили экспериментальный метод лечения коронавируса, чего от них нельзя было дождаться до выборов.В эту ситуацию стоит как следует вникнуть именно с политической точки зрения, но не для того, чтобы пожалеть президента Трампа, хотя он и оказался в данном случае самым настоящим заложником заговора чиновников, корпораций и мейнстримных американских СМИ. Дело не в этом. Важно понять, что когда американские чиновники и мейнстримные СМИ обвиняют Россию и Китай в политизации процесса создания вакцины от коронавируса, то они на самом деле занимаются проекцией собственного поведения и своей мотивации на окружающую реальность. Это они были готовы двигать сроки исследований (причем в обе стороны!) ради получения вполне конкретных политических результатов, демонстрируя фактическую готовность жертвовать жизнями своих сограждан ради победы нужного им кандидата на выборах. Страшно себе представить, каким политическим образом Вашингтон, независимо от конкретной фамилии президента, использовал бы вакцину в том случае, если бы у него была глобальная монополия на ее производство. Если американские чиновники готовы держать в заложниках собственных сограждан, то уж с остальным миром они бы поступили как самые последние шантажисты. К счастью для планеты, сейчас есть российская и китайская вакцины, а единственные, кто может пострадать от "вакцинного национализма", — жители США и Евросоюза, и в этом можно увидеть символ планетарного постковидного будущего.
https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583774251.html
https://ria.ru/20201109/vaktsiny-1583828998.html
https://ria.ru/20201109/problema-1583688750.html
https://ria.ru/20201110/krizis-1583932551.html
сша
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2020
Иван Данилов
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Иван Данилов
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, авторы

Коронавирус все-таки победил американского президента

08:00 11.11.2020 (обновлено: 11:32 11.11.2020)
 
© AFP 2020 / Kena BetancurОфис компании Pfizer в Нью-Йорке
Офис компании Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AFP 2020 / Kena Betancur
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Иван Данилов
Иван Данилов
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Если смотреть с политической точки зрения, то самым главным пострадавшим от появления первой американо-европейской вакцины против коронавируса стал лично (все еще) президент США Дональд Трамп, который жалуется в Twitter на грязные политические игры со стороны компании Pfizer и американских чиновников из медицинско-фармакологической сферы. Если отбросить стилистические претензии (в конце концов, есть десятки миллионов американских избирателей, которым стиль Трампа очень нравится), то можно заметить, что доля истины в его твит-тираде все-таки есть.
Вот чем недоволен президент:
"Как я уже давно говорил, Pfizer и другие объявят вакцину только после выборов, потому что у них не хватило смелости сделать это раньше. Точно так же Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) должно было объявить об этом раньше, не в политических целях, а для спасения жизней!
Если бы Джо Байден был президентом, у вас не было бы вакцины еще четыре года, да и FDA никогда бы ее так быстро не одобрило. Бюрократия уничтожила бы миллионы жизней!
Управление и демократы не хотели, чтобы я выигрывал от вакцины до выборов, поэтому вместо этого она была объявлена пятью днями позже — как я уже говорил!"
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 16:05Распространение нового коронавируса
Трамп прокомментировал сообщение о вакцине Pfizer и BioNTech от COVID-19
В сложившейся ситуации президент Соединенных Штатов может винить исключительно себя: в условиях эпидемии ведущими специалистами по формулированию государственной политики в сфере борьбы с коронавирусом были назначены эксперты, которые ненавидели самого Трампа самым искренним образом и не просто саботировали его стратегию, а бравировали этим, купаясь в лучах славы и обожания со стороны мейнстримных американских СМИ. То, что бизнесмен-Трамп считал логичным назначением на конкретные должности экспертов с большим количеством регалий и без учета вполне очевидной политической ориентации, могло сработать в предпринимательской среде, но не сработало в условиях руководства государством, ибо чиновники от американской медицины решительно поставили интересы своего политического лагеря выше интересов пациентов, экономики или страны в целом.
Кстати, самого Трампа нельзя обвинить в том, что он продвигает конспирологические теории и ищет козлов отпущения. Это просто не соответствует действительности — и даже более того: медийные враги президента с нескрываемым удовольствием писали две недели назад об отложенной публикации результатов по вакцине Pfizer как о большом политическом успехе именно в контексте подрыва предвыборной кампании президента и срыва его обещания "показать вакцину до выборов". Если бы это удалось, демонстрация вакцины могла бы иметь важное значение для определенного сегмента электората. Конечно, вряд ли позитивные новости о вакцине как-то повлияли на "ядреный электорат Байдена", то есть на обитателей американских погостов, но на волне всеобщего оптимизма, которая возникла бы при публикации подобных новостей, политтехнологам-демократам, специализирующимся на электоральной некромантии, пришлось бы "привести" на избирательные участки еще большее количество избирателей-"зомби" для того, чтобы обеспечить победу своего кандидата.
В октябре отраслевое издание Fiercepharma с определенным удивлением сообщало о том, что решение Pfizer публиковать результаты исследования вакцины в конце ноября является серьезным изменением позиции:
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 21:22Распространение нового коронавируса
Французский эксперт оценил результаты испытаний вакцины Pfizer и BioNTech
"Это явный отход от предыдущих комментариев Альберта Бурла (руководителя Pfizer. — Прим. ред.), в которых слово "октябрь" постоянно использовалось в качестве ключевого — в то время, когда президент Дональд Трамп рекламировал вакцину перед выборами 3 ноября и упоминал Pfizer. "Прямо сейчас наша модель — в нашем лучшем случае — предсказывает, что мы получим ответ к концу октября ", — ранее сказал Бурла в эфире телевизионной программы Today Show. Во время цифровой презентации в сентябре он также отметил, что компания ожидает первых результатов в конце октября и будет как можно скорее обращаться за разрешением Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. В октябре "правда будет раскрыта", — заявил он The Washington Post.
Наиболее вероятное (и довольно логичное) объяснение заключается в том, что на фармацевтов надавили по неформальным и политическим каналам — и международные фармакологические компании решили, что отложить публикацию позитивных данных ради обеспечения стабильности политической системы и победы "глубинного государства" — правильное решение. Стоит заметить, что публикация данных по вакцине совпала с массовым признанием Джо Байдена победителем на выборах, и вполне логично, что в этих условиях откладывать позитивные новости до конца ноября не было никакого смысла. При этом американские чиновники от медицины, которые до этого периодически высказывали скепсис по поводу столь быстрых разработок, внезапно прониклись восторгом от полученных данных, а также одобрили экспериментальный метод лечения коронавируса, чего от них нельзя было дождаться до выборов.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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FT назвала главную проблему для Байдена после вступления в должность
В эту ситуацию стоит как следует вникнуть именно с политической точки зрения, но не для того, чтобы пожалеть президента Трампа, хотя он и оказался в данном случае самым настоящим заложником заговора чиновников, корпораций и мейнстримных американских СМИ. Дело не в этом. Важно понять, что когда американские чиновники и мейнстримные СМИ обвиняют Россию и Китай в политизации процесса создания вакцины от коронавируса, то они на самом деле занимаются проекцией собственного поведения и своей мотивации на окружающую реальность. Это они были готовы двигать сроки исследований (причем в обе стороны!) ради получения вполне конкретных политических результатов, демонстрируя фактическую готовность жертвовать жизнями своих сограждан ради победы нужного им кандидата на выборах.
Экран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 14:44Выборы президента США — 2020
Эксперт заявил о кризисе избирательной системы в США
Страшно себе представить, каким политическим образом Вашингтон, независимо от конкретной фамилии президента, использовал бы вакцину в том случае, если бы у него была глобальная монополия на ее производство. Если американские чиновники готовы держать в заложниках собственных сограждан, то уж с остальным миром они бы поступили как самые последние шантажисты. К счастью для планеты, сейчас есть российская и китайская вакцины, а единственные, кто может пострадать от "вакцинного национализма", — жители США и Евросоюза, и в этом можно увидеть символ планетарного постковидного будущего.
 
Коронавирус COVID-19Дональд ТрампСШААвторы
 
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