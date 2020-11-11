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МГУ стал лучшим российским вузом в рейтинге RUR по медицине
МГУ стал лучшим российским вузом в рейтинге RUR по медицине
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова стал лучшим из российских вузов в предметных рейтингах Round University Ranking в области... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T10:24
2020-11-11T10:53
навигатор абитуриента
россия
казанский (приволжский) федеральный университет
мгу имени м. в. ломоносова
сибирский федеральный университет
томский государственный университет
сша
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова стал лучшим из российских вузов в предметных рейтингах Round University Ranking в области медицинских наук и наук о жизни, рассказали РИА Новости организаторы.Как отмечают организаторы, позиции российских вузов в рейтингах медико-биологического профиля традиционно были слабее в сравнении с естественно-научным. Так, шесть лет назад, в 2014 году, Россия находилась на 14-м месте в мире в области наук о жизни с девятью вузами-участниками и на 21-м в области медицинских наук с пятью вузами соответственно."В 2020 году картина выглядит радикально иначе: у России четвертое место по Life Sciences и 46 вузов-участников, седьмое место по Medical Sciences и 25 вузов-участников. Таким образом, наблюдается пятикратный рост по представленности российских вузов в обоих рейтингах", - говорится в сообщении.Уточняется, что в то же время глобальная выборка вузов выросла в 1,7 раза: по наукам о жизни с 397 до 690 вузов, по медицинским наукам с 337 до 574.Российские лидерыРоссийский топ-10 по медицинским наукам возглавляет МГУ, ставший 68 в мире, за ним следует Санкт-Петербургский государственный университет, получивший 192 место в мире, и Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, оказавшийся на 240-ой строчке. Четвёртым среди вузов РФ в этой области стал Томский государственный университет (253 место в мире), пятым - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (272 место).Ниже расположились Московский физико-технический институт (278 место), Сибирский федеральный университет (281 место), Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (343 место), Алтайский государственный университет (359 место), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (385 место).Топ-10 по медицинским наукам в РФ также возглавил МГУ (153 место в мире), на второй строчке расположился Российский университет дружбы народов (248 место), на третьей - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (319 место). Также в топ-5 по РФ вошли Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (356 место) и Казанский (Приволжский) федеральный университет (358 место).За ними следуют Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (382 место), СПбГУ (401 место) и Томский государственный университет (407 место). Замыкают российский топ-10 МФТИ (425 место) и Курский государственный медицинский университет (432 место).Мировые лидерыЛучшими мировыми вузами в области наук о жизни стали американские Университет Джонса Хопкинса и Гарвардский университет, а также швейцарская Федеральная политехническая школа в Цюрихе.В области медицинских наук вся тройка мировых лидеров представлена вузами США - Гарвардский университет, Северо-западный университет, Университет Вашингтона в Сент-Луисе.Рейтинг RUR создан российской командой разработчиков и опирается на международные данные, собираемые с более чем 1,1 тысячи ведущих университетов из 85 стран мира. Основная особенность рейтинга – инклюзивность. Любой университет, у которого имеются программы в области медико-биологического профиля, может принять участие в рейтинге вне зависимости от каких-либо ограничений.Всего в рейтинге RUR используется 20 индикаторов оценки университета, объединённых в четыре группы измерения (по 5 индикаторов в каждой группе): качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации, уровень финансовой устойчивости.
https://ria.ru/20201103/mgu-1582846199.html
https://na.ria.ru/20200909/rur-1576969092.html
https://na.ria.ru/20200815/1575815111.html
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навигатор абитуриента, россия, казанский (приволжский) федеральный университет, мгу имени м. в. ломоносова, сибирский федеральный университет, томский государственный университет, сша, общество

МГУ стал лучшим российским вузом в рейтинге RUR по медицине

10:24 11.11.2020 (обновлено: 10:53 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова стал лучшим из российских вузов в предметных рейтингах Round University Ranking в области медицинских наук и наук о жизни, рассказали РИА Новости организаторы.
Как отмечают организаторы, позиции российских вузов в рейтингах медико-биологического профиля традиционно были слабее в сравнении с естественно-научным. Так, шесть лет назад, в 2014 году, Россия находилась на 14-м месте в мире в области наук о жизни с девятью вузами-участниками и на 21-м в области медицинских наук с пятью вузами соответственно.
Главное здание Московского государственного университета - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 15:16
МГУ вошел в число лучших вузов мира в репутационном рейтинге THE
"В 2020 году картина выглядит радикально иначе: у России четвертое место по Life Sciences и 46 вузов-участников, седьмое место по Medical Sciences и 25 вузов-участников. Таким образом, наблюдается пятикратный рост по представленности российских вузов в обоих рейтингах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в то же время глобальная выборка вузов выросла в 1,7 раза: по наукам о жизни с 397 до 690 вузов, по медицинским наукам с 337 до 574.
Главное здание МГУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 10:19
МГУ стал лидером среди российских вузов в репутационном рейтинге RUR

Российские лидеры

Российский топ-10 по медицинским наукам возглавляет МГУ, ставший 68 в мире, за ним следует Санкт-Петербургский государственный университет, получивший 192 место в мире, и Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, оказавшийся на 240-ой строчке. Четвёртым среди вузов РФ в этой области стал Томский государственный университет (253 место в мире), пятым - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (272 место).
Ниже расположились Московский физико-технический институт (278 место), Сибирский федеральный университет (281 место), Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (343 место), Алтайский государственный университет (359 место), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (385 место).
Топ-10 по медицинским наукам в РФ также возглавил МГУ (153 место в мире), на второй строчке расположился Российский университет дружбы народов (248 место), на третьей - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (319 место). Также в топ-5 по РФ вошли Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (356 место) и Казанский (Приволжский) федеральный университет (358 место).
За ними следуют Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (382 место), СПбГУ (401 место) и Томский государственный университет (407 место). Замыкают российский топ-10 МФТИ (425 место) и Курский государственный медицинский университет (432 место).
Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 07:04
МГУ занял наивысшую среди российских вузов позицию в Шанхайском рейтинге

Мировые лидеры

Лучшими мировыми вузами в области наук о жизни стали американские Университет Джонса Хопкинса и Гарвардский университет, а также швейцарская Федеральная политехническая школа в Цюрихе.
В области медицинских наук вся тройка мировых лидеров представлена вузами США - Гарвардский университет, Северо-западный университет, Университет Вашингтона в Сент-Луисе.
Рейтинг RUR создан российской командой разработчиков и опирается на международные данные, собираемые с более чем 1,1 тысячи ведущих университетов из 85 стран мира. Основная особенность рейтинга – инклюзивность. Любой университет, у которого имеются программы в области медико-биологического профиля, может принять участие в рейтинге вне зависимости от каких-либо ограничений.
Всего в рейтинге RUR используется 20 индикаторов оценки университета, объединённых в четыре группы измерения (по 5 индикаторов в каждой группе): качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации, уровень финансовой устойчивости.
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2020
29 июня, 10:02
МГУ стал лучшим из российских вузов в предметном рейтинге ARWU по физике
 
Навигатор абитуриентаРоссияКазанский (Приволжский) федеральный университетМГУ имени М. В. ЛомоносоваСибирский федеральный университетТомский государственный университетСШАОбщество
 
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