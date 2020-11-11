https://ria.ru/20201111/vuz-1584049261.html

МГУ стал лучшим российским вузом в рейтинге RUR по медицине

МГУ стал лучшим российским вузом в рейтинге RUR по медицине

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова стал лучшим из российских вузов в предметных рейтингах Round University Ranking в области... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T10:24

2020-11-11T10:24

2020-11-11T10:53

навигатор абитуриента

россия

казанский (приволжский) федеральный университет

мгу имени м. в. ломоносова

сибирский федеральный университет

томский государственный университет

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571485398_0:3:3098:1746_1400x0_80_0_0_27378d0bc13345f55e0cdc30081557fe.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова стал лучшим из российских вузов в предметных рейтингах Round University Ranking в области медицинских наук и наук о жизни, рассказали РИА Новости организаторы.Как отмечают организаторы, позиции российских вузов в рейтингах медико-биологического профиля традиционно были слабее в сравнении с естественно-научным. Так, шесть лет назад, в 2014 году, Россия находилась на 14-м месте в мире в области наук о жизни с девятью вузами-участниками и на 21-м в области медицинских наук с пятью вузами соответственно."В 2020 году картина выглядит радикально иначе: у России четвертое место по Life Sciences и 46 вузов-участников, седьмое место по Medical Sciences и 25 вузов-участников. Таким образом, наблюдается пятикратный рост по представленности российских вузов в обоих рейтингах", - говорится в сообщении.Уточняется, что в то же время глобальная выборка вузов выросла в 1,7 раза: по наукам о жизни с 397 до 690 вузов, по медицинским наукам с 337 до 574.Российские лидерыРоссийский топ-10 по медицинским наукам возглавляет МГУ, ставший 68 в мире, за ним следует Санкт-Петербургский государственный университет, получивший 192 место в мире, и Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, оказавшийся на 240-ой строчке. Четвёртым среди вузов РФ в этой области стал Томский государственный университет (253 место в мире), пятым - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (272 место).Ниже расположились Московский физико-технический институт (278 место), Сибирский федеральный университет (281 место), Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (343 место), Алтайский государственный университет (359 место), Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (385 место).Топ-10 по медицинским наукам в РФ также возглавил МГУ (153 место в мире), на второй строчке расположился Российский университет дружбы народов (248 место), на третьей - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (319 место). Также в топ-5 по РФ вошли Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (356 место) и Казанский (Приволжский) федеральный университет (358 место).За ними следуют Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (382 место), СПбГУ (401 место) и Томский государственный университет (407 место). Замыкают российский топ-10 МФТИ (425 место) и Курский государственный медицинский университет (432 место).Мировые лидерыЛучшими мировыми вузами в области наук о жизни стали американские Университет Джонса Хопкинса и Гарвардский университет, а также швейцарская Федеральная политехническая школа в Цюрихе.В области медицинских наук вся тройка мировых лидеров представлена вузами США - Гарвардский университет, Северо-западный университет, Университет Вашингтона в Сент-Луисе.Рейтинг RUR создан российской командой разработчиков и опирается на международные данные, собираемые с более чем 1,1 тысячи ведущих университетов из 85 стран мира. Основная особенность рейтинга – инклюзивность. Любой университет, у которого имеются программы в области медико-биологического профиля, может принять участие в рейтинге вне зависимости от каких-либо ограничений.Всего в рейтинге RUR используется 20 индикаторов оценки университета, объединённых в четыре группы измерения (по 5 индикаторов в каждой группе): качество преподавания, качество исследований, уровень интернационализации, уровень финансовой устойчивости.

https://ria.ru/20201103/mgu-1582846199.html

https://na.ria.ru/20200909/rur-1576969092.html

https://na.ria.ru/20200815/1575815111.html

https://ria.ru/20200629/1573606947.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, россия, казанский (приволжский) федеральный университет, мгу имени м. в. ломоносова, сибирский федеральный университет, томский государственный университет, сша, общество