Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201111/vtb-1584091216.html
ВТБ удвоил число пользователей пакетов услуг РКО
ВТБ удвоил число пользователей пакетов услуг РКО
ВТБ за 10 месяцев увеличил число клиентов, подключенных к линейке пакетов расчетно-кассового обслуживания, до 400 тысяч, что на 90% превышает показатели на... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:31
2020-11-11T13:31
втб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152130/56/1521305673_0:137:3156:1912_1400x0_80_0_0_6b167545e1994d1f5b3fe3ee2fec67cd.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВТБ за 10 месяцев увеличил число клиентов, подключенных к линейке пакетов расчетно-кассового обслуживания, до 400 тысяч, что на 90% превышает показатели на начало года, сообщает банк.Более половины пользователей выбрали пакет "На старте", которым в настоящее время пользуется более 200 тысяч предпринимателей."Мы понимаем, как важно дать бизнесу возможность запуститься, встать на ноги и развиваться, и предлагаем инструменты для его продуктивной работы на любом этапе. Унифицированная линейка РКО, разработанная специально под потребности клиентов, пользуется стабильным спросом. Согласно итогам октябрьского исследования агентства Markswebb, наши продукты вновь занимают первые строчки рейтинга выгодности обслуживания для начинающих предпринимателей", — приводится в сообщении комментарий руководителя департамента анализа, координации и продуктового развития – старшего вице-президента банка ВТБ Юлии Копытовой.Линейка расчетно-кассового обслуживания ВТБ включает четыре пакета: "На старте", "Самое важное", "Все включено" и "Большие обороты". В каждый входит набор основных сервисов и услуг для бизнеса: бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета в рублях при использовании интернет-банка, платежи и переводы, обслуживание корпоративной карты, операции с наличными, доступ к интернет- и мобильному банку и другие. Имеется возможность подключения дополнительных услуг или увеличения лимита операций в составе пакета.
https://ria.ru/20201109/postavka-1583776324.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152130/56/1521305673_213:0:2944:2048_1400x0_80_0_0_970d5d584261fc918e2035d9e25612e0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
втб, новости компаний - экономика

ВТБ удвоил число пользователей пакетов услуг РКО

13:31 11.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "ВТБ" на Петербургском международном экономическом форуме
Стенд ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВТБ за 10 месяцев увеличил число клиентов, подключенных к линейке пакетов расчетно-кассового обслуживания, до 400 тысяч, что на 90% превышает показатели на начало года, сообщает банк.
Более половины пользователей выбрали пакет "На старте", которым в настоящее время пользуется более 200 тысяч предпринимателей.
Старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов и руководитель глобального управления операций на товарно-сырьевых рынках ВТБ Капитал Атанас Джумалиев - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 16:19
ВТБ реализовал первую поставку физического золота в биржевой фонд
"Мы понимаем, как важно дать бизнесу возможность запуститься, встать на ноги и развиваться, и предлагаем инструменты для его продуктивной работы на любом этапе. Унифицированная линейка РКО, разработанная специально под потребности клиентов, пользуется стабильным спросом. Согласно итогам октябрьского исследования агентства Markswebb, наши продукты вновь занимают первые строчки рейтинга выгодности обслуживания для начинающих предпринимателей", — приводится в сообщении комментарий руководителя департамента анализа, координации и продуктового развития – старшего вице-президента банка ВТБ Юлии Копытовой.
Линейка расчетно-кассового обслуживания ВТБ включает четыре пакета: "На старте", "Самое важное", "Все включено" и "Большие обороты". В каждый входит набор основных сервисов и услуг для бизнеса: бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета в рублях при использовании интернет-банка, платежи и переводы, обслуживание корпоративной карты, операции с наличными, доступ к интернет- и мобильному банку и другие. Имеется возможность подключения дополнительных услуг или увеличения лимита операций в составе пакета.
 
ВТБНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния