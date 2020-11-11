https://ria.ru/20201111/vtb-1584091216.html

ВТБ удвоил число пользователей пакетов услуг РКО

ВТБ удвоил число пользователей пакетов услуг РКО

ВТБ за 10 месяцев увеличил число клиентов, подключенных к линейке пакетов расчетно-кассового обслуживания, до 400 тысяч, что на 90% превышает показатели на... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:31

2020-11-11T13:31

2020-11-11T13:31

втб

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152130/56/1521305673_0:137:3156:1912_1400x0_80_0_0_6b167545e1994d1f5b3fe3ee2fec67cd.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. ВТБ за 10 месяцев увеличил число клиентов, подключенных к линейке пакетов расчетно-кассового обслуживания, до 400 тысяч, что на 90% превышает показатели на начало года, сообщает банк.Более половины пользователей выбрали пакет "На старте", которым в настоящее время пользуется более 200 тысяч предпринимателей."Мы понимаем, как важно дать бизнесу возможность запуститься, встать на ноги и развиваться, и предлагаем инструменты для его продуктивной работы на любом этапе. Унифицированная линейка РКО, разработанная специально под потребности клиентов, пользуется стабильным спросом. Согласно итогам октябрьского исследования агентства Markswebb, наши продукты вновь занимают первые строчки рейтинга выгодности обслуживания для начинающих предпринимателей", — приводится в сообщении комментарий руководителя департамента анализа, координации и продуктового развития – старшего вице-президента банка ВТБ Юлии Копытовой.Линейка расчетно-кассового обслуживания ВТБ включает четыре пакета: "На старте", "Самое важное", "Все включено" и "Большие обороты". В каждый входит набор основных сервисов и услуг для бизнеса: бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета в рублях при использовании интернет-банка, платежи и переводы, обслуживание корпоративной карты, операции с наличными, доступ к интернет- и мобильному банку и другие. Имеется возможность подключения дополнительных услуг или увеличения лимита операций в составе пакета.

https://ria.ru/20201109/postavka-1583776324.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, новости компаний - экономика