Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201111/vselennaya-1584095718.html
Вселенная становится все горячее, выяснили ученые
Вселенная становится все горячее, выяснили ученые
Вселенная со временем становится все более горячей, и ее нагревание продолжается. Ученые пришли к выводу, что за последние десять миллиардов лет температура... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:54
2020-11-11T13:54
риа наука
галактики
вселенная
физика
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584093002_0:20:1440:830_1400x0_80_0_0_9465821f3cd72041c8a7a679e44b701b.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вселенная со временем становится все более горячей, и ее нагревание продолжается. Ученые пришли к выводу, что за последние десять миллиардов лет температура галактик увеличилась на порядок. Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal.Исследователи использовали новый метод, который позволил оценить температуру газа, находящегося на разном расстоянии от Земли, то есть, имеющего разный возраст. За основу они взяли данные о красном смещении, полученные из Слоановского цифрового небесного обзора и наблюдений астрономического спутника Европейского космического агентства "Планк".Величина красного смещения указывает на то, как длины световых волн удлиняются из-за расширения Вселенной. Чем дальше находится светящийся объект, тем длиннее его волна и тем старше его происхождение. Авторы оценили красное смещение скоплений газа, видимых на изображениях микроволнового света на расстоянии до 10 миллиардов световых лет.Использовав метод определения температуры по свету, ученые оценили среднюю температуру газов в далеких частях ранней Вселенной и сравнили ее с температурой в ближайших к нам частях космоса."Мы измеряли температуру на протяжении всей истории Вселенной, — приводятся в пресс-релизе американского Университета Джона Хопкинса слова одного из авторов исследования, профессора физики и астрономии Бриса Менара (Brice Ménard). — Со временем все скопления галактик становятся все горячее и горячее, потому что их гравитация притягивает к ним все больше и больше газа".Авторы обнаружили постепенное повышение температуры газа от древних галактик к молодым. Средняя температура скоплений современных галактик составляет около двух миллионов Кельвинов. Это в десять раз горячее, чем десять миллиардов лет назад, и в четыре раза выше, чем в короне Солнца.По словам ученых, потепление Вселенной не имеет ничего общего с потеплением климата на Земле. Это следствие гравитационного притяжения, предсказанного в свое время теорией, согласно которой крупномасштабная структура Вселенной образуется в результате гравитационного коллапса темной материи и газа."Представьте, что все эти атомы газов всасываются в галактики, как мириады метеороидов, пронизывающих атмосферу Земли, которые воспринимаются нами как падающие звезды, — объясняет Менар. — Они ускоряются, поскольку сила тяжести притягивает их к поверхности Земли и нагреваются из-за трения с атмосферой, прежде чем сгореть. Эта модель нагрева из-за гравитационных сил может быть применена ко всем галактикам, скоплениям галактик и более крупным структурам"."Наше исследование является прямым подтверждением основополагающей работы Джима Пиблза, лауреата Нобелевской премии по физике 2019 года, который изложил теорию формирования крупномасштабной структуры во Вселенной, — добавляет первый автор статьи И-Куан Чан (Yi-Kuan Chiang), научный сотрудник Центра космологии и физики астрономических частиц Университета штата Огайо. — По мере развития Вселенной гравитация объединяет темную материю и газ в галактики и скопления галактик. При этом сопротивление такое сильное, что газ все больше нагревается".Другими словами, Вселенная нагревается из-за естественного процесса образования галактик и межгалактических структур.
https://ria.ru/20201104/astronomiya-1582929283.html
https://ria.ru/20201021/galaktika-1580823905.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584093002_0:0:1276:957_1400x0_80_0_0_7e85fb43b4d43570b0569a5ddbe68645.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
галактики, вселенная, физика, космос - риа наука

Вселенная становится все горячее, выяснили ученые

13:54 11.11.2020
 
© D. Nelson / Illustris CollaborationПо мере развития Вселенной температура газовые ореолов, окружающих скопления материи, повышается
По мере развития Вселенной температура газовые ореолов, окружающих скопления материи, повышается - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© D. Nelson / Illustris Collaboration
По мере развития Вселенной температура газовые ореолов, окружающих скопления материи, повышается
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Вселенная со временем становится все более горячей, и ее нагревание продолжается. Ученые пришли к выводу, что за последние десять миллиардов лет температура галактик увеличилась на порядок. Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal.
Исследователи использовали новый метод, который позволил оценить температуру газа, находящегося на разном расстоянии от Земли, то есть, имеющего разный возраст. За основу они взяли данные о красном смещении, полученные из Слоановского цифрового небесного обзора и наблюдений астрономического спутника Европейского космического агентства "Планк".
Величина красного смещения указывает на то, как длины световых волн удлиняются из-за расширения Вселенной. Чем дальше находится светящийся объект, тем длиннее его волна и тем старше его происхождение. Авторы оценили красное смещение скоплений газа, видимых на изображениях микроволнового света на расстоянии до 10 миллиардов световых лет.
Использовав метод определения температуры по свету, ученые оценили среднюю температуру газов в далеких частях ранней Вселенной и сравнили ее с температурой в ближайших к нам частях космоса.
"Мы измеряли температуру на протяжении всей истории Вселенной, — приводятся в пресс-релизе американского Университета Джона Хопкинса слова одного из авторов исследования, профессора физики и астрономии Бриса Менара (Brice Ménard). — Со временем все скопления галактик становятся все горячее и горячее, потому что их гравитация притягивает к ним все больше и больше газа".
Радиотелескоп CHIME, с помощью которого был зафиксирован быстрый радиовсплеск FRB 200428 - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 19:00РИА Наука
Впервые определен источник быстрых радиовсплесков в нашей Галактике
Авторы обнаружили постепенное повышение температуры газа от древних галактик к молодым. Средняя температура скоплений современных галактик составляет около двух миллионов Кельвинов. Это в десять раз горячее, чем десять миллиардов лет назад, и в четыре раза выше, чем в короне Солнца.
По словам ученых, потепление Вселенной не имеет ничего общего с потеплением климата на Земле. Это следствие гравитационного притяжения, предсказанного в свое время теорией, согласно которой крупномасштабная структура Вселенной образуется в результате гравитационного коллапса темной материи и газа.
"Представьте, что все эти атомы газов всасываются в галактики, как мириады метеороидов, пронизывающих атмосферу Земли, которые воспринимаются нами как падающие звезды, — объясняет Менар. — Они ускоряются, поскольку сила тяжести притягивает их к поверхности Земли и нагреваются из-за трения с атмосферой, прежде чем сгореть. Эта модель нагрева из-за гравитационных сил может быть применена ко всем галактикам, скоплениям галактик и более крупным структурам".
"Наше исследование является прямым подтверждением основополагающей работы Джима Пиблза, лауреата Нобелевской премии по физике 2019 года, который изложил теорию формирования крупномасштабной структуры во Вселенной, — добавляет первый автор статьи И-Куан Чан (Yi-Kuan Chiang), научный сотрудник Центра космологии и физики астрономических частиц Университета штата Огайо. — По мере развития Вселенной гравитация объединяет темную материю и газ в галактики и скопления галактик. При этом сопротивление такое сильное, что газ все больше нагревается".
Другими словами, Вселенная нагревается из-за естественного процесса образования галактик и межгалактических структур.
Результаты моделирования вращения звезд вокруг сверхмассивной черной дыры SgrA*, расположенной в центре Млечного Пути - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 14:22РИА Наука
Впервые измерена скорость вращения черной дыры в центре нашей Галактики
 
РИА НаукагалактикиВселеннаяфизикаКосмос - РИА Наука
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния