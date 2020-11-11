https://ria.ru/20201111/vrag-1584131682.html
В Китае назвали "заклятого врага" американских F-35 из России
В Китае назвали "заклятого врага" американских F-35 из России
Россия обладает всеми возможностями, чтобы сбивать американские боевые самолеты пятого поколения, считают эксперты китайского портала Sina. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:58
2020-11-11T15:58
2020-11-11T16:39
небо (рлс)
панцирь-с1
с-400 «триумф»
f-35
безопасность
в мире
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия обладает всеми возможностями, чтобы сбивать американские боевые самолеты пятого поколения, считают эксперты китайского портала Sina.По их мнению, истребитель F-35 обладает высокой скрытностью и мощной способностью проникновения к цели, однако Россия разработала "заклятого врага" для этого самолета — радиолокационную станцию (РЛС) метрового диапазона "Небо-У".Специалисты отметили, что эта РЛС способна обнаруживать летящие цели на высоте 75 тысяч метров и на расстоянии 600 километров. После обнаружения истребитель можно будет отследить и перехватить с помощью ЗРК С-400 или самоходного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".РЛС "Небо-У" предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий — от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных, на дальности 600 километров. Станция также обеспечивает определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех. При этом работа станции может вестись в автоматическом режиме, автономно и в составе системы управления соединений.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20200912/oruzhie-1577124270.html
https://ria.ru/20201026/submarina-1581503090.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
небо (рлс), панцирь-с1, с-400 «триумф», f-35, безопасность, в мире