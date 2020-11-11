https://ria.ru/20201111/vrag-1584131682.html

В Китае назвали "заклятого врага" американских F-35 из России

В Китае назвали "заклятого врага" американских F-35 из России

Россия обладает всеми возможностями, чтобы сбивать американские боевые самолеты пятого поколения, считают эксперты китайского портала Sina. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:58

2020-11-11T15:58

2020-11-11T16:39

небо (рлс)

панцирь-с1

с-400 «триумф»

f-35

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155505/00/1555050033_0:147:3117:1900_1400x0_80_0_0_187470b1bb7695ed0407da57e6c0a514.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Россия обладает всеми возможностями, чтобы сбивать американские боевые самолеты пятого поколения, считают эксперты китайского портала Sina.По их мнению, истребитель F-35 обладает высокой скрытностью и мощной способностью проникновения к цели, однако Россия разработала "заклятого врага" для этого самолета — радиолокационную станцию (РЛС) метрового диапазона "Небо-У".Специалисты отметили, что эта РЛС способна обнаруживать летящие цели на высоте 75 тысяч метров и на расстоянии 600 километров. После обнаружения истребитель можно будет отследить и перехватить с помощью ЗРК С-400 или самоходного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".РЛС "Небо-У" предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей различных категорий — от самолетов до крылатых и управляемых ракет, в том числе малоразмерных гиперзвуковых, баллистических и малозаметных, на дальности 600 километров. Станция также обеспечивает определение государственной принадлежности воздушных объектов и пеленгацию постановщиков активных помех. При этом работа станции может вестись в автоматическом режиме, автономно и в составе системы управления соединений.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20200912/oruzhie-1577124270.html

https://ria.ru/20201026/submarina-1581503090.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

небо (рлс), панцирь-с1, с-400 «триумф», f-35, безопасность, в мире