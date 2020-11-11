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Эксперт оценил доклад чешской разведки об угрозе третьей мировой войны
Эксперт оценил доклад чешской разведки об угрозе третьей мировой войны
Чешская военная разведка в докладе об угрозе третьей мировой не анализирует реальную обстановку, а только формирует симулякр, считает член экспертного совета... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:32
2020-11-11T12:37
виктор мураховский
гималаи
дональд трамп
китай
сша
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Чешская военная разведка в докладе об угрозе третьей мировой не анализирует реальную обстановку, а только формирует симулякр, считает член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.Публикация доклада получила резонанс в российском информационном поле из-за прогноза, согласно которому сейчас формируется будущий глобальный конфликт. Главными его участниками, по мнению чехов, могут стать США, Россия и Китай.Демагогия вместо аналитики"Такими докладами чешская разведка просто формирует симулякры, считая, что она определяет суть происходящих в мире процессов. Военные вообще не опираются на такое словоблудие, они руководствуются конкретными цифрами, фактами, образцами вооружений", - сказал Мураховский РИА Новости в среду.По его оценке, опасность именно мировой войны сейчас "наименьшая за весь период после Второй мировой".Эксперт подчеркнул, что соотношение стратегических ядерных потенциалов России и США сегодня "максимально сбалансировано" благодаря Договору СНВ-3.Остальные ядерные державы, в том числе Китай, по мнению Мураховского не обладают потенциалом, который мог бы привести к развязыванию такого масштабного конфликта.Судить по деламСобеседник агентства также подверг критике утверждение чешских разведчиков о том, что сегодня ведущие мировые игроки все больше пренебрегают международным правом, склоняясь к силовому решению конфликтов. Мураховский призвал разделять риторику политиков и их реальные действия."Тот же Дональд Трамп при всем своем популизме не отдавал каких-то реальных приказов на развертывание ударных группировок стратегических ядерных сил в готовности к какой-либо войне. Надо следить не за его заявлениями, а за развертыванием американских авианосных ударных групп, атомных подлодок, стратегической авиацией – масштабы такого развертывания и их темпы за время президентства Трампа ничем исключительным не отличались", - пояснил он.Крупные региональные войныПо мнению эксперта, вероятность крупного регионального конфликта сегодня также довольно мала, так как такая война неминуемо спровоцировала бы вмешательство мировых держав."Исключать такого масштаба войны, конечно, нельзя, но опять же что мы видим на практике: конфликт Индии и Китая за территорию в Гималаях – они как-то не стремятся воевать друг с другом, не считая стычек с камнями и алебардами", - напомнил эксперт."Или Иран сбивает беспилотник США стоимостью 250 миллионов долларов, обстреливает ракетами базу, где дислоцируются американцы. У меня нескромный вопрос к чешским разведчикам – где Третья мировая война по этому поводу?" - недоумевает Мураховский.
https://radiosputnik.ria.ru/20201110/voyna-1583923849.html
https://ria.ru/20201002/tank-1578093302.html
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виктор мураховский, гималаи, дональд трамп, китай, сша, в мире

Эксперт оценил доклад чешской разведки об угрозе третьей мировой войны

12:32 11.11.2020 (обновлено: 12:37 11.11.2020)
 
© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Depositphotos / curraheeshutter
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Чешская военная разведка в докладе об угрозе третьей мировой не анализирует реальную обстановку, а только формирует симулякр, считает член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.
Публикация доклада получила резонанс в российском информационном поле из-за прогноза, согласно которому сейчас формируется будущий глобальный конфликт. Главными его участниками, по мнению чехов, могут стать США, Россия и Китай.
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Демагогия вместо аналитики

"Такими докладами чешская разведка просто формирует симулякры, считая, что она определяет суть происходящих в мире процессов. Военные вообще не опираются на такое словоблудие, они руководствуются конкретными цифрами, фактами, образцами вооружений", - сказал Мураховский РИА Новости в среду.
По его оценке, опасность именно мировой войны сейчас "наименьшая за весь период после Второй мировой".
Эксперт подчеркнул, что соотношение стратегических ядерных потенциалов России и США сегодня "максимально сбалансировано" благодаря Договору СНВ-3.
Остальные ядерные державы, в том числе Китай, по мнению Мураховского не обладают потенциалом, который мог бы привести к развязыванию такого масштабного конфликта.
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Судить по делам

Собеседник агентства также подверг критике утверждение чешских разведчиков о том, что сегодня ведущие мировые игроки все больше пренебрегают международным правом, склоняясь к силовому решению конфликтов. Мураховский призвал разделять риторику политиков и их реальные действия.
"Тот же Дональд Трамп при всем своем популизме не отдавал каких-то реальных приказов на развертывание ударных группировок стратегических ядерных сил в готовности к какой-либо войне. Надо следить не за его заявлениями, а за развертыванием американских авианосных ударных групп, атомных подлодок, стратегической авиацией – масштабы такого развертывания и их темпы за время президентства Трампа ничем исключительным не отличались", - пояснил он.
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Крупные региональные войны

По мнению эксперта, вероятность крупного регионального конфликта сегодня также довольно мала, так как такая война неминуемо спровоцировала бы вмешательство мировых держав.
"Исключать такого масштаба войны, конечно, нельзя, но опять же что мы видим на практике: конфликт Индии и Китая за территорию в Гималаях – они как-то не стремятся воевать друг с другом, не считая стычек с камнями и алебардами", - напомнил эксперт.
"Или Иран сбивает беспилотник США стоимостью 250 миллионов долларов, обстреливает ракетами базу, где дислоцируются американцы. У меня нескромный вопрос к чешским разведчикам – где Третья мировая война по этому поводу?" - недоумевает Мураховский.
 
Виктор МураховскийГималаиДональд ТрампКитайСШАВ мире
 
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