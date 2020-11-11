https://ria.ru/20201111/voyna-1584030338.html

Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны

Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны

Мир стоит перед угрозой новой мировой войны, об этом говорится в отчете чешской военной разведки за 2019 год, опубликованном на ее сайте во вторник, 10 ноября. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T06:33

2020-11-11T06:33

2020-11-11T11:15

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мир стоит перед угрозой новой мировой войны, об этом говорится в отчете чешской военной разведки за 2019 год, опубликованном на ее сайте во вторник, 10 ноября.По мнению аналитиков, в настоящее время глобальный конфликт "находится на первой стадии". "Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", — говорится в документе.В качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем.В документе также отмечается падение значимости международного права. Мирный диалог как способ решения возникающих противоречий отсутствует, а определенность мирового порядка поставлена под сомнение. Кроме того, росту напряженности способствует манипулирование общественным сознанием, полагают аналитики.Ранее The National Interest оценило шансы России и НАТО в потенциальной войне. Как отмечает автор текста Крис Осборн, ссылающийся на мнение экспертов, в долгосрочных военных действиях преимущество остается за Североатлантическим альянсом. При этом НАТО окажется в ужасном положении, если Россия решит организовать наступление на страны Прибалтики, альянс в этом случае ничего не сможет противопоставить Москве.

https://ria.ru/20201108/voyna-1583612259.html

https://ria.ru/20201015/ucheniya-1579925745.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, весь мир, китай, чехия, сша, в мире