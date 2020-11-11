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Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны
Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны
Мир стоит перед угрозой новой мировой войны, об этом говорится в отчете чешской военной разведки за 2019 год, опубликованном на ее сайте во вторник, 10 ноября. РИА Новости, 11.11.2020
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чехия
сша
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мир стоит перед угрозой новой мировой войны, об этом говорится в отчете чешской военной разведки за 2019 год, опубликованном на ее сайте во вторник, 10 ноября.По мнению аналитиков, в настоящее время глобальный конфликт "находится на первой стадии". "Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", — говорится в документе.В качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем.В документе также отмечается падение значимости международного права. Мирный диалог как способ решения возникающих противоречий отсутствует, а определенность мирового порядка поставлена под сомнение. Кроме того, росту напряженности способствует манипулирование общественным сознанием, полагают аналитики.Ранее The National Interest оценило шансы России и НАТО в потенциальной войне. Как отмечает автор текста Крис Осборн, ссылающийся на мнение экспертов, в долгосрочных военных действиях преимущество остается за Североатлантическим альянсом. При этом НАТО окажется в ужасном положении, если Россия решит организовать наступление на страны Прибалтики, альянс в этом случае ничего не сможет противопоставить Москве.
https://ria.ru/20201108/voyna-1583612259.html
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весь мир
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россия, весь мир, китай, чехия, сша, в мире

Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны

06:33 11.11.2020 (обновлено: 11:15 11.11.2020)
 
© Depositphotos / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Depositphotos / curraheeshutter
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Мир стоит перед угрозой новой мировой войны, об этом говорится в отчете чешской военной разведки за 2019 год, опубликованном на ее сайте во вторник, 10 ноября.
По мнению аналитиков, в настоящее время глобальный конфликт "находится на первой стадии". "Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", — говорится в документе.
В качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем.
Начальник британского штаба обороны генерал Ник Картер - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
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В документе также отмечается падение значимости международного права. Мирный диалог как способ решения возникающих противоречий отсутствует, а определенность мирового порядка поставлена под сомнение. Кроме того, росту напряженности способствует манипулирование общественным сознанием, полагают аналитики.
Ранее The National Interest оценило шансы России и НАТО в потенциальной войне. Как отмечает автор текста Крис Осборн, ссылающийся на мнение экспертов, в долгосрочных военных действиях преимущество остается за Североатлантическим альянсом. При этом НАТО окажется в ужасном положении, если Россия решит организовать наступление на страны Прибалтики, альянс в этом случае ничего не сможет противопоставить Москве.
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