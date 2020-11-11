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https://ria.ru/20201111/vov-1584137707.html
Активисты БПР передали родственникам утерянную награду ветерана ВОВ
Активисты БПР передали родственникам утерянную награду ветерана ВОВ
В Центральном музее Великой Отечественной войны состоялась церемония передачи найденной медали "За боевые заслуги" племяннику и внуку красноармейца Алексея... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:16
2020-11-11T17:36
75 лет великой победы
бессмертный полк
центральный музей великой отечественной войны
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Центральном музее Великой Отечественной войны состоялась церемония передачи найденной медали "За боевые заслуги" племяннику и внуку красноармейца Алексея Степановича Нестеренко.Ценная награда когда-то была утеряна во время переездов семьи в послевоенный период, но счастливая случайность помогла вернуть ее родным героя. Специалисты отдела по установлению судеб участников Великой Отечественной войны и работе с обращениями граждан "Бессмертного полка России" сначала помогли родственникам Нестеренко найти информацию о нем, а затем сообщили, что обнаружили еще и награду, серийный номер которой указывал на ее принадлежность герою.Подвиг, за который Алексей Нестеренко был удостоен правительственной награды, поистине мужественный. Боец, работая вожатым санитарной нартовой упряжки, вывез с поля боя 16 раненых бойцов и офицеров вместе с их оружием. Это происходило под ожесточенным артиллерийским, минометным и ружейно-пулеметным огнем противника. Кроме того, участвуя в ожесточенных уличных боях за освобождение города Познани от фашистских захватчиков, он оказал медицинскую помощь и вынес с поля боя четырех раненых бойцов и офицеров, несмотря на то что работать на собаках под сильным снайперским огнем было невозможно."Бессмертный полк России" по большей части ассоциируется с шествием "Бессмертного полка", но деятельность нашей организации очень многогранна. В частности, в адрес исполкома стали поступать запросы о том, чтобы мы оказали содействие по исследованию боевого пути, поиску наград, уточнению ранений в годы ВОВ, а также по оказанию содействия в вопросах увековечивания памяти героя по месту захоронения или по месту призыва бойца", – рассказала руководитель отдела по установлению судеб участников Великой Отечественной войны и работе с обращениями граждан "Бессмертного полка России" Жанна Жмур.
https://ria.ru/20201108/sudba-1583575165.html
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бессмертный полк, центральный музей великой отечественной войны

Активисты БПР передали родственникам утерянную награду ветерана ВОВ

16:16 11.11.2020 (обновлено: 17:36 11.11.2020)
 
© Фото предоставлено пресс-службой ООД "Бессмертный полк России"Медаль красноармейца Алексея Степановича Нестеренко "За боевые заслуги"
Медаль красноармейца Алексея Степановича Нестеренко За боевые заслуги - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото предоставлено пресс-службой ООД "Бессмертный полк России"
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Центральном музее Великой Отечественной войны состоялась церемония передачи найденной медали "За боевые заслуги" племяннику и внуку красноармейца Алексея Степановича Нестеренко.
Ценная награда когда-то была утеряна во время переездов семьи в послевоенный период, но счастливая случайность помогла вернуть ее родным героя. Специалисты отдела по установлению судеб участников Великой Отечественной войны и работе с обращениями граждан "Бессмертного полка России" сначала помогли родственникам Нестеренко найти информацию о нем, а затем сообщили, что обнаружили еще и награду, серийный номер которой указывал на ее принадлежность герою.

"До последней минуты я сомневался, что такое может быть, – признался племянник Нестерова Владимир Грибанов. – Большое спасибо за проделанную работу, за то, что теперь эта память возвращается нашей семье".

© Фото предоставлено пресс-службой ООД "Бессмертный полк России"Церемония передачи вновь обретенной медали "За боевые заслуги" племяннику и внуку красноармейца Алексея Степановича Нестеренко
Церемония передачи вновь обретенной медали За боевые заслуги племяннику и внуку красноармейца Алексея Степановича Нестеренко
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Церемония передачи вновь обретенной медали "За боевые заслуги" племяннику и внуку красноармейца Алексея Степановича Нестеренко
© Фото предоставлено пресс-службой ООД "Бессмертный полк России"
© Фото предоставлено пресс-службой ООД "Бессмертный полк России"Вручение вновь обретенной медали "За боевые заслуги" племяннику и внуку красноармейца Алексея Степановича Нестеренко
Вручение вновь обретенной медали За боевые заслуги племяннику и внуку красноармейца Алексея Степановича Нестеренко
2 из 2
Вручение вновь обретенной медали "За боевые заслуги" племяннику и внуку красноармейца Алексея Степановича Нестеренко
© Фото предоставлено пресс-службой ООД "Бессмертный полк России"
1 из 2
Церемония передачи вновь обретенной медали "За боевые заслуги" племяннику и внуку красноармейца Алексея Степановича Нестеренко
© Фото предоставлено пресс-службой ООД "Бессмертный полк России"
2 из 2
Вручение вновь обретенной медали "За боевые заслуги" племяннику и внуку красноармейца Алексея Степановича Нестеренко
© Фото предоставлено пресс-службой ООД "Бессмертный полк России"
Подвиг, за который Алексей Нестеренко был удостоен правительственной награды, поистине мужественный. Боец, работая вожатым санитарной нартовой упряжки, вывез с поля боя 16 раненых бойцов и офицеров вместе с их оружием. Это происходило под ожесточенным артиллерийским, минометным и ружейно-пулеметным огнем противника. Кроме того, участвуя в ожесточенных уличных боях за освобождение города Познани от фашистских захватчиков, он оказал медицинскую помощь и вынес с поля боя четырех раненых бойцов и офицеров, несмотря на то что работать на собаках под сильным снайперским огнем было невозможно.
Сотрудник органов госбезопасности СССР Дмитрий Шинкаренко - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 03:48
Историк рассказал об уникальной судьбе времен Великой Отечественной
"Бессмертный полк России" по большей части ассоциируется с шествием "Бессмертного полка", но деятельность нашей организации очень многогранна. В частности, в адрес исполкома стали поступать запросы о том, чтобы мы оказали содействие по исследованию боевого пути, поиску наград, уточнению ранений в годы ВОВ, а также по оказанию содействия в вопросах увековечивания памяти героя по месту захоронения или по месту призыва бойца", – рассказала руководитель отдела по установлению судеб участников Великой Отечественной войны и работе с обращениями граждан "Бессмертного полка России" Жанна Жмур.
 
75 лет Великой ПобедыБессмертный полкЦентральный музей Великой Отечественной войны
 
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