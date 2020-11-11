https://ria.ru/20201111/vov-1584137707.html

Активисты БПР передали родственникам утерянную награду ветерана ВОВ

Активисты БПР передали родственникам утерянную награду ветерана ВОВ

В Центральном музее Великой Отечественной войны состоялась церемония передачи найденной медали "За боевые заслуги" племяннику и внуку красноармейца Алексея... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:16

2020-11-11T16:16

2020-11-11T17:36

75 лет великой победы

бессмертный полк

центральный музей великой отечественной войны

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Центральном музее Великой Отечественной войны состоялась церемония передачи найденной медали "За боевые заслуги" племяннику и внуку красноармейца Алексея Степановича Нестеренко.Ценная награда когда-то была утеряна во время переездов семьи в послевоенный период, но счастливая случайность помогла вернуть ее родным героя. Специалисты отдела по установлению судеб участников Великой Отечественной войны и работе с обращениями граждан "Бессмертного полка России" сначала помогли родственникам Нестеренко найти информацию о нем, а затем сообщили, что обнаружили еще и награду, серийный номер которой указывал на ее принадлежность герою.Подвиг, за который Алексей Нестеренко был удостоен правительственной награды, поистине мужественный. Боец, работая вожатым санитарной нартовой упряжки, вывез с поля боя 16 раненых бойцов и офицеров вместе с их оружием. Это происходило под ожесточенным артиллерийским, минометным и ружейно-пулеметным огнем противника. Кроме того, участвуя в ожесточенных уличных боях за освобождение города Познани от фашистских захватчиков, он оказал медицинскую помощь и вынес с поля боя четырех раненых бойцов и офицеров, несмотря на то что работать на собаках под сильным снайперским огнем было невозможно."Бессмертный полк России" по большей части ассоциируется с шествием "Бессмертного полка", но деятельность нашей организации очень многогранна. В частности, в адрес исполкома стали поступать запросы о том, чтобы мы оказали содействие по исследованию боевого пути, поиску наград, уточнению ранений в годы ВОВ, а также по оказанию содействия в вопросах увековечивания памяти героя по месту захоронения или по месту призыва бойца", – рассказала руководитель отдела по установлению судеб участников Великой Отечественной войны и работе с обращениями граждан "Бессмертного полка России" Жанна Жмур.

https://ria.ru/20201108/sudba-1583575165.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бессмертный полк, центральный музей великой отечественной войны