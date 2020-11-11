https://ria.ru/20201111/voronezh-1584157589.html
Стали известны подробности убийства рядовым сослуживцев в Воронеже
Стали известны подробности убийства рядовым сослуживцев в Воронеже
Арестованный за тройное убийство рядовой Антон Макаров убил одного из сослуживцев спящим, прикрываясь при этом другим, следует из материалов дела, оглашенных в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:37
2020-11-11T17:37
2020-11-11T18:06
стрельба на военном аэродроме под воронежем
воронеж
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583749015_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_64b4e11166a3d449efaac3e298f720f3.jpg
ВОРОНЕЖ, 11 ноя — РИА Новости. Арестованный за тройное убийство рядовой Антон Макаров убил одного из сослуживцев спящим, прикрываясь при этом другим, следует из материалов дела, оглашенных в Воронежском гарнизонном военном суде.По данным следствия, в понедельник рано утром 20-летний солдат-срочник, будучи в суточном наряде на военном аэродроме Балтимор, сначала зарубил офицера "с целью завладения табельным оружием".Затем Макаров "с целью убийства" как минимум дважды выстрелил в рядового Фирсова, но не убил (солдат попал в госпиталь с ранениями плеча и лопатки)."После чего Макаров А. М., прикрываясь Кожокиным С. Л. <…>, в спальном помещении произвел не менее трех выстрелов в спящего Акталиева М. Н., [убив его]. Далее Макаров А. М. <…> произвел не менее трех выстрелов в Кожокина С. Л., [убив и его]", — говорится в релизе суда.Сегодня суд постановил заключить Макарова в СИЗО до 8 января 2021 года включительно. Сам солдат и его защита просили более мягкую меру пресечения, но получили отказ.О мотивах тройного убийства следствие пока ничего не сообщало. Еще в день ЧП источник в Западном военном округе заявлял РИА Новости, что в качестве основной версии рассматривается нервный срыв, но отрабатываются и другие. По крайней мере, с убитым им офицером Макаров не конфликтовал, отмечал источник.
https://ria.ru/20201109/strelba-v-voronezhe-1583779190.html
воронеж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583749015_267:0:2998:2048_1400x0_80_0_0_c37a5c156602892a00c2a292a71ae757.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба на военном аэродроме под воронежем, воронеж, происшествия
ВОРОНЕЖ, 11 ноя — РИА Новости. Арестованный за тройное убийство рядовой Антон Макаров убил одного из сослуживцев спящим, прикрываясь при этом другим, следует из материалов дела, оглашенных в Воронежском гарнизонном военном суде.
По данным следствия, в понедельник рано утром 20-летний солдат-срочник, будучи в суточном наряде на военном аэродроме Балтимор, сначала зарубил офицера "с целью завладения табельным оружием".
Затем Макаров "с целью убийства" как минимум дважды выстрелил в рядового Фирсова, но не убил (солдат попал в госпиталь с ранениями плеча и лопатки).
"После чего Макаров А. М., прикрываясь Кожокиным С. Л. <…>, в спальном помещении произвел не менее трех выстрелов в спящего Акталиева М. Н., [убив его]. Далее Макаров А. М. <…> произвел не менее трех выстрелов в Кожокина С. Л., [убив и его]", — говорится в релизе суда.
Сегодня суд постановил заключить Макарова в СИЗО до 8 января 2021 года включительно. Сам солдат и его защита просили более мягкую меру пресечения, но получили отказ.
О мотивах тройного убийства следствие пока ничего не сообщало. Еще в день ЧП источник в Западном военном округе заявлял РИА Новости, что в качестве основной версии рассматривается нервный срыв, но отрабатываются и другие. По крайней мере, с убитым им офицером Макаров не конфликтовал, отмечал источник.