https://ria.ru/20201111/voronezh-1584157589.html

Стали известны подробности убийства рядовым сослуживцев в Воронеже

Стали известны подробности убийства рядовым сослуживцев в Воронеже

Арестованный за тройное убийство рядовой Антон Макаров убил одного из сослуживцев спящим, прикрываясь при этом другим, следует из материалов дела, оглашенных в... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:37

2020-11-11T17:37

2020-11-11T18:06

стрельба на военном аэродроме под воронежем

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 11 ноя — РИА Новости. Арестованный за тройное убийство рядовой Антон Макаров убил одного из сослуживцев спящим, прикрываясь при этом другим, следует из материалов дела, оглашенных в Воронежском гарнизонном военном суде.По данным следствия, в понедельник рано утром 20-летний солдат-срочник, будучи в суточном наряде на военном аэродроме Балтимор, сначала зарубил офицера "с целью завладения табельным оружием".Затем Макаров "с целью убийства" как минимум дважды выстрелил в рядового Фирсова, но не убил (солдат попал в госпиталь с ранениями плеча и лопатки)."После чего Макаров А. М., прикрываясь Кожокиным С. Л. <…>, в спальном помещении произвел не менее трех выстрелов в спящего Акталиева М. Н., [убив его]. Далее Макаров А. М. <…> произвел не менее трех выстрелов в Кожокина С. Л., [убив и его]", — говорится в релизе суда.Сегодня суд постановил заключить Макарова в СИЗО до 8 января 2021 года включительно. Сам солдат и его защита просили более мягкую меру пресечения, но получили отказ.О мотивах тройного убийства следствие пока ничего не сообщало. Еще в день ЧП источник в Западном военном округе заявлял РИА Новости, что в качестве основной версии рассматривается нервный срыв, но отрабатываются и другие. По крайней мере, с убитым им офицером Макаров не конфликтовал, отмечал источник.

https://ria.ru/20201109/strelba-v-voronezhe-1583779190.html

воронеж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, воронеж, происшествия