https://ria.ru/20201111/voronezh-1584041633.html

СК попросил арестовать подозреваемого в расстреле сослуживцев в Воронеже

СК попросил арестовать подозреваемого в расстреле сослуживцев в Воронеже

Следствие ходатайствует об аресте солдата-срочника Антона Макарова, подозреваемого в убийстве трех человек на военном аэродроме Воронежа, сообщает в среду... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T09:30

2020-11-11T09:30

2020-11-11T09:35

стрельба на военном аэродроме под воронежем

следственный комитет россии (ск рф)

семилукский район

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте солдата-срочника Антона Макарова, подозреваемого в убийстве трех человек на военном аэродроме Воронежа, сообщает в среду Воронежский гарнизонный военный суд."В Воронежский гарнизонный военный суд поступило ходатайство следователя... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу военнослужащему по призыву войсковой части 45117 рядовому Макарову Антону Михайловичу, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 и п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух более лиц и хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья)", - говорится в сообщении.Как пояснил РИА Новости представитель Воронежского гарнизонного военного суда, заседание начнется сегодня в 14.00 мск.По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний солдат-срочник Антон Макаров на военном аэродроме Балтимор в Воронеже "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один был ранен. Вооруженный пистолетом подозреваемый скрылся. Был введен план "Перехват", Макарова задержали полицейские в селе Землянск Семилукского района - в 47 километрах от Воронежа. Его передали военным следователям.

https://ria.ru/20201109/strelba-v-voronezhe-1583779190.html

семилукский район

воронеж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, следственный комитет россии (ск рф), семилукский район, воронеж, происшествия