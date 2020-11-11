https://ria.ru/20201111/vkhutemas-1583957123.html

"Советский Баухаус": как зарождался отечественный дизайн

"Советский Баухаус": как зарождался отечественный дизайн

В этом году вековой юбилей у Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) — творческого института, который просуществовал десять лет, но навсегда... РИА Новости, 11.11.2020

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. В этом году вековой юбилей у Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) — творческого института, который просуществовал десять лет, но навсегда вошел в мировую историю искусства. О том, как в непростые нэповские времена зарождался российский дизайн, — в материале РИА Новости.Бендер и Баухаус"Я художник, окончил ВХУТЕМАС, а вы мой помощник. Если вы думаете, что это не так, то скорее бегите назад, на берег", — инструктирует Кису Остап Бендер в "Двенадцати стульях". Великий комбинатор выдал себя за выпускника Высших художественно-технических мастерских, чтобы пробраться на переполненный агитпароход. В 1927 году, когда происходит действие романа, такое образование открывало многие двери. А уже в 30-е, после разгона мастерских, лучше было об этом не упоминать.Тогда зарубежные критики труднопроизносимый WChUTEMAS окрестили "советским Баухаусом", сравнивая его с немецкой школой, хорошо известной западной аудитории. Между двумя учебными заведениями действительно очень много общего, и оба оказали огромное влияние на современный дизайн. "ВХУТЕМАС и Баухаус фактически создали тот мир, в котором мы живем", — уверен ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский.Обе школы стремились стереть границы между художником и ремесленником: создать простые и функциональные вещи, которые можно тиражировать, построить доступное жилье без лишних декоративных элементов. Столетие Баухауса отмечали в прошлом году — так что и появились, и закрылись они практически в одно время. В начале 1930-х власти решили, что искусство должно быть понятным массам, и завязали с творческими экспериментами. Их место занял соцреализм. Голодные, но свободные"Мы называем ВХУТЕМАС школой авангарда, подразумевая не формальную близость концепциям футуризма или конструктивизма, а инновационность обучения. Среди студентов поощрялось не копирование образцов, как прежде, а самостоятельный анализ и креативность", — объясняет куратор выставки в Музее Москвы Александра Селиванова. И во ВХУТЕМАСе, и в Баухаусе преподавал Василий Кандинский, а студенты ездили между учебными заведениями по обмену дважды — в 1927 и 1928 году. Однако, замечает Селиванова, "ВХУТЕМАС, хотя и менее известен в мире, по удельному весу — количеству выпускников, профессоров и учебных программ — опережает знаменитую немецкую школу". Поступать в Мастерские могли все желающие: предварительной подготовки не требовалось. "Но в то непростое голодное время случайных людей приходило мало — они сразу отсеивались. А вот талантливых преподавателей, напротив, очень много, потому что всем нужна была работа", — рассказывает экскурсовод Музея Москвы Мария Калиш. Учили молодежь, например, Эль Лисицкий, Казимир Малевич, Алексей Щусев, Владимир Татлин, Варвара Попова, Александр Родченко и многие другие звезды. Перед тем как выбрать мастерскую, студенты около двух лет ходили на дисциплины основного отделения: "Цвет", "Графика", "Объем" и "Пространство". Затем будущие художники распределялись по факультетам. Полиграфический, текстильный, скульптурный, живописный, керамический, а также металло- и деревообрабатывающий — для каждого на экспозиции выделен зал. Мастерские можно было менять, так что многие выпускники ВХУТЕМАСа становились универсалами. "Неужели кто-то вспомнит"Несмотря на эту полифонию, главной движущей силой ВХУТЕМАСа сразу стали архитекторы. В отличие от Баухауса, где основные силы бросили на промышленный дизайн, у нас мечтали о глобальной переделке.Так, дипломный проект выпускника ВХУТЕМАСа Георгия Крутикова "Летающий город", предложенный в 1928 году, вызвал скандал. Это мегаполис будущего на околоземной орбите: "костлявые" небоскребы, похожие на "бэтмобиль" автобусы, напоминающие щупальца жилые здания с ячейками-квартирами. Проект Крутикова так и остался на бумаге — как и большинство идей ВХУТЕМАСовцев: технологии того времени (да и нынешние пока тоже) просто не позволяли осуществить такие фантастические задумки. "В жизнь претворено немногое: Московский планетарий, Хавско-Шаболовский жилмассив", — перечисляет куратор раздела "Архфак" Илья Лапин. Однако за границей ВХУТЕМАС быстро оценили. "В 1925 году на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже мастерские прогремели мощно: были представлены и павильоном, и отдельными экспозициями", — говорит Селиванова. По ее словам, вклад ВХУТЕМАСа в мировую историю очень высоко ставил основатель и первый директор Музея современного искусства в Нью-Йорке (МоМА) Альфред Барр. "Но пристально изучать школу начали только в 1990-е", — уточняет она. Кураторский коллектив под руководством Селивановой проделал огромную работу, собрав редчайшие архивы — то, что чудом уцелело на чердаках и антресолях. Часть экспонатов предоставили Третьяковская галерея, ГМИИ имени Пушкина, Исторический музей, Музей архитектуры имени Щусева и другие."Во время подготовки выставки, перефразируя Гоголя, мы шутили, что все вышли из ВХУТЕМАСа. По крайней мере, наши партнеры, МАРХИ, Полиграфический институт и Строгановка, ставшие прямыми наследниками Мастерских, с этим точно согласятся", — подчеркивает директор Музея Москвы Анна Трапкова. И добавляет: хотелось бы, чтобы экспозиция стала не итогом, а началом изучения этого во многом недооцененного феномена.

https://ria.ru/20201020/postery-1580539111.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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