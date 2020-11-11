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https://ria.ru/20201111/vkhutemas-1583957123.html
"Советский Баухаус": как зарождался отечественный дизайн
"Советский Баухаус": как зарождался отечественный дизайн
В этом году вековой юбилей у Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) — творческого института, который просуществовал десять лет, но навсегда... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T08:00
2020-11-11T11:14
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. В этом году вековой юбилей у Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) — творческого института, который просуществовал десять лет, но навсегда вошел в мировую историю искусства. О том, как в непростые нэповские времена зарождался российский дизайн, — в материале РИА Новости.Бендер и Баухаус"Я художник, окончил ВХУТЕМАС, а вы мой помощник. Если вы думаете, что это не так, то скорее бегите назад, на берег", — инструктирует Кису Остап Бендер в "Двенадцати стульях". Великий комбинатор выдал себя за выпускника Высших художественно-технических мастерских, чтобы пробраться на переполненный агитпароход. В 1927 году, когда происходит действие романа, такое образование открывало многие двери. А уже в 30-е, после разгона мастерских, лучше было об этом не упоминать.Тогда зарубежные критики труднопроизносимый WChUTEMAS окрестили "советским Баухаусом", сравнивая его с немецкой школой, хорошо известной западной аудитории. Между двумя учебными заведениями действительно очень много общего, и оба оказали огромное влияние на современный дизайн. "ВХУТЕМАС и Баухаус фактически создали тот мир, в котором мы живем", — уверен ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский.Обе школы стремились стереть границы между художником и ремесленником: создать простые и функциональные вещи, которые можно тиражировать, построить доступное жилье без лишних декоративных элементов. Столетие Баухауса отмечали в прошлом году — так что и появились, и закрылись они практически в одно время. В начале 1930-х власти решили, что искусство должно быть понятным массам, и завязали с творческими экспериментами. Их место занял соцреализм. Голодные, но свободные"Мы называем ВХУТЕМАС школой авангарда, подразумевая не формальную близость концепциям футуризма или конструктивизма, а инновационность обучения. Среди студентов поощрялось не копирование образцов, как прежде, а самостоятельный анализ и креативность", — объясняет куратор выставки в Музее Москвы Александра Селиванова. И во ВХУТЕМАСе, и в Баухаусе преподавал Василий Кандинский, а студенты ездили между учебными заведениями по обмену дважды — в 1927 и 1928 году. Однако, замечает Селиванова, "ВХУТЕМАС, хотя и менее известен в мире, по удельному весу — количеству выпускников, профессоров и учебных программ — опережает знаменитую немецкую школу". Поступать в Мастерские могли все желающие: предварительной подготовки не требовалось. "Но в то непростое голодное время случайных людей приходило мало — они сразу отсеивались. А вот талантливых преподавателей, напротив, очень много, потому что всем нужна была работа", — рассказывает экскурсовод Музея Москвы Мария Калиш. Учили молодежь, например, Эль Лисицкий, Казимир Малевич, Алексей Щусев, Владимир Татлин, Варвара Попова, Александр Родченко и многие другие звезды. Перед тем как выбрать мастерскую, студенты около двух лет ходили на дисциплины основного отделения: "Цвет", "Графика", "Объем" и "Пространство". Затем будущие художники распределялись по факультетам. Полиграфический, текстильный, скульптурный, живописный, керамический, а также металло- и деревообрабатывающий — для каждого на экспозиции выделен зал. Мастерские можно было менять, так что многие выпускники ВХУТЕМАСа становились универсалами. "Неужели кто-то вспомнит"Несмотря на эту полифонию, главной движущей силой ВХУТЕМАСа сразу стали архитекторы. В отличие от Баухауса, где основные силы бросили на промышленный дизайн, у нас мечтали о глобальной переделке.Так, дипломный проект выпускника ВХУТЕМАСа Георгия Крутикова "Летающий город", предложенный в 1928 году, вызвал скандал. Это мегаполис будущего на околоземной орбите: "костлявые" небоскребы, похожие на "бэтмобиль" автобусы, напоминающие щупальца жилые здания с ячейками-квартирами. Проект Крутикова так и остался на бумаге — как и большинство идей ВХУТЕМАСовцев: технологии того времени (да и нынешние пока тоже) просто не позволяли осуществить такие фантастические задумки. "В жизнь претворено немногое: Московский планетарий, Хавско-Шаболовский жилмассив", — перечисляет куратор раздела "Архфак" Илья Лапин. Однако за границей ВХУТЕМАС быстро оценили. "В 1925 году на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже мастерские прогремели мощно: были представлены и павильоном, и отдельными экспозициями", — говорит Селиванова. По ее словам, вклад ВХУТЕМАСа в мировую историю очень высоко ставил основатель и первый директор Музея современного искусства в Нью-Йорке (МоМА) Альфред Барр. "Но пристально изучать школу начали только в 1990-е", — уточняет она. Кураторский коллектив под руководством Селивановой проделал огромную работу, собрав редчайшие архивы — то, что чудом уцелело на чердаках и антресолях. Часть экспонатов предоставили Третьяковская галерея, ГМИИ имени Пушкина, Исторический музей, Музей архитектуры имени Щусева и другие."Во время подготовки выставки, перефразируя Гоголя, мы шутили, что все вышли из ВХУТЕМАСа. По крайней мере, наши партнеры, МАРХИ, Полиграфический институт и Строгановка, ставшие прямыми наследниками Мастерских, с этим точно согласятся", — подчеркивает директор Музея Москвы Анна Трапкова. И добавляет: хотелось бы, чтобы экспозиция стала не итогом, а началом изучения этого во многом недооцененного феномена.
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музеи, куда сходить , новости культуры, выставки, василий кандинский, музей москвы, исторический музей

"Советский Баухаус": как зарождался отечественный дизайн

08:00 11.11.2020 (обновлено: 11:14 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОткрытие выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда"
Открытие выставки ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Ольга Распопова. В этом году вековой юбилей у Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС) — творческого института, который просуществовал десять лет, но навсегда вошел в мировую историю искусства. О том, как в непростые нэповские времена зарождался российский дизайн, — в материале РИА Новости.

Бендер и Баухаус

"Я художник, окончил ВХУТЕМАС, а вы мой помощник. Если вы думаете, что это не так, то скорее бегите назад, на берег", — инструктирует Кису Остап Бендер в "Двенадцати стульях". Великий комбинатор выдал себя за выпускника Высших художественно-технических мастерских, чтобы пробраться на переполненный агитпароход. В 1927 году, когда происходит действие романа, такое образование открывало многие двери. А уже в 30-е, после разгона мастерских, лучше было об этом не упоминать.

"Это явление вычеркнули из истории и опять заговорили о нем только к оттепели. Благодаря статьям в заграничных журналах ВХУТЕМАС открыли заново", — говорит Лариса Иванова-Веэн, директор музея МАРХИ и научный консультант новой выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

Тогда зарубежные критики труднопроизносимый WChUTEMAS окрестили "советским Баухаусом", сравнивая его с немецкой школой, хорошо известной западной аудитории. Между двумя учебными заведениями действительно очень много общего, и оба оказали огромное влияние на современный дизайн. "ВХУТЕМАС и Баухаус фактически создали тот мир, в котором мы живем", — уверен ректор МАРХИ Дмитрий Швидковский.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Центральная аллея выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

Центральная аллея выставки ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда
1 из 4

Центральная аллея выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Керамика на выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

Выставка ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда
2 из 4

Керамика на выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Живопись на выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

Открытие выставки ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда
3 из 4

Живопись на выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Зал полиграфического факультета на выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

Зал полиграфического факультета на выставке ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда
4 из 4

Зал полиграфического факультета на выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 4

Центральная аллея выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 4

Керамика на выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 4

Живопись на выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 4

Зал полиграфического факультета на выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Обе школы стремились стереть границы между художником и ремесленником: создать простые и функциональные вещи, которые можно тиражировать, построить доступное жилье без лишних декоративных элементов. Столетие Баухауса отмечали в прошлом году — так что и появились, и закрылись они практически в одно время. В начале 1930-х власти решили, что искусство должно быть понятным массам, и завязали с творческими экспериментами. Их место занял соцреализм.

Голодные, но свободные

"Мы называем ВХУТЕМАС школой авангарда, подразумевая не формальную близость концепциям футуризма или конструктивизма, а инновационность обучения. Среди студентов поощрялось не копирование образцов, как прежде, а самостоятельный анализ и креативность", — объясняет куратор выставки в Музее Москвы Александра Селиванова.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКуратор Александра Селиванова, открытие выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда"
Куратор Александра Селиванова, открытие выставки ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Куратор Александра Селиванова, открытие выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда"
И во ВХУТЕМАСе, и в Баухаусе преподавал Василий Кандинский, а студенты ездили между учебными заведениями по обмену дважды — в 1927 и 1928 году. Однако, замечает Селиванова, "ВХУТЕМАС, хотя и менее известен в мире, по удельному весу — количеству выпускников, профессоров и учебных программ — опережает знаменитую немецкую школу".
Поступать в Мастерские могли все желающие: предварительной подготовки не требовалось. "Но в то непростое голодное время случайных людей приходило мало — они сразу отсеивались. А вот талантливых преподавателей, напротив, очень много, потому что всем нужна была работа", — рассказывает экскурсовод Музея Москвы Мария Калиш. Учили молодежь, например, Эль Лисицкий, Казимир Малевич, Алексей Щусев, Владимир Татлин, Варвара Попова, Александр Родченко и многие другие звезды.

"Концентрация творческих людей такая, что громкое эхо школы слышится и сегодня", — говорит Александра Селиванова.

Перед тем как выбрать мастерскую, студенты около двух лет ходили на дисциплины основного отделения: "Цвет", "Графика", "Объем" и "Пространство". Затем будущие художники распределялись по факультетам. Полиграфический, текстильный, скульптурный, живописный, керамический, а также металло- и деревообрабатывающий — для каждого на экспозиции выделен зал. Мастерские можно было менять, так что многие выпускники ВХУТЕМАСа становились универсалами.

"Неужели кто-то вспомнит"

Несмотря на эту полифонию, главной движущей силой ВХУТЕМАСа сразу стали архитекторы. В отличие от Баухауса, где основные силы бросили на промышленный дизайн, у нас мечтали о глобальной переделке.
Так, дипломный проект выпускника ВХУТЕМАСа Георгия Крутикова "Летающий город", предложенный в 1928 году, вызвал скандал. Это мегаполис будущего на околоземной орбите: "костлявые" небоскребы, похожие на "бэтмобиль" автобусы, напоминающие щупальца жилые здания с ячейками-квартирами. Проект Крутикова так и остался на бумаге — как и большинство идей ВХУТЕМАСовцев: технологии того времени (да и нынешние пока тоже) просто не позволяли осуществить такие фантастические задумки. "В жизнь претворено немногое: Московский планетарий, Хавско-Шаболовский жилмассив", — перечисляет куратор раздела "Архфак" Илья Лапин.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Центральная аллея выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

Выставка ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда
1 из 4

Центральная аллея выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Картины на выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

Зал Живфак, выставка ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда
2 из 4

Картины на выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители на открытии выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.
Выставка ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда
3 из 4
Посетители на открытии выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Макет из зала "Архфак" на выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

Экспонат зала Архфак на выставке ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда в Музее Москвы.
4 из 4

Макет из зала "Архфак" на выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 4

Центральная аллея выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 4

Картины на выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 4
Посетители на открытии выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 4

Макет из зала "Архфак" на выставке "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в Музее Москвы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Однако за границей ВХУТЕМАС быстро оценили. "В 1925 году на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже мастерские прогремели мощно: были представлены и павильоном, и отдельными экспозициями", — говорит Селиванова.
По ее словам, вклад ВХУТЕМАСа в мировую историю очень высоко ставил основатель и первый директор Музея современного искусства в Нью-Йорке (МоМА) Альфред Барр. "Но пристально изучать школу начали только в 1990-е", — уточняет она.
Кураторский коллектив под руководством Селивановой проделал огромную работу, собрав редчайшие архивы — то, что чудом уцелело на чердаках и антресолях. Часть экспонатов предоставили Третьяковская галерея, ГМИИ имени Пушкина, Исторический музей, Музей архитектуры имени Щусева и другие.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДиректор Музея Москвы Анна Трапкова на открытии выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда"
Открытие выставки ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор Музея Москвы Анна Трапкова на открытии выставки "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда"
"Во время подготовки выставки, перефразируя Гоголя, мы шутили, что все вышли из ВХУТЕМАСа. По крайней мере, наши партнеры, МАРХИ, Полиграфический институт и Строгановка, ставшие прямыми наследниками Мастерских, с этим точно согласятся", — подчеркивает директор Музея Москвы Анна Трапкова. И добавляет: хотелось бы, чтобы экспозиция стала не итогом, а началом изучения этого во многом недооцененного феномена.
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