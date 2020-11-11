https://ria.ru/20201111/viza-1584048703.html

Правительство утвердило порядок оформления единых электронных виз

Правительство утвердило порядок оформления единых электронных виз

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок оформления единых электронных виз, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T10:22

2020-11-11T10:22

2020-11-11T10:22

туризм

новости - туризм

михаил мишустин

правительство рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156079/82/1560798217_0:155:3092:1894_1400x0_80_0_0_b4cd76e4ad7736a39284af062305b67e.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок оформления единых электронных виз, сообщает пресс-служба кабмина."С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза. Положение о порядке её оформления утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что электронная виза будет оформляться на специально созданном сайте МИД или с помощью мобильного приложения. Получить её можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. При этом приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия, иностранному гражданину не потребуется. Достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере 40 долларов (детям до шести лет – бесплатно) и дождаться уведомления.Как сообщает кабмин, срок оформления визы не более четырёх дней. Виза будет действовать в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Продление этих сроков возможно в форс-мажорных обстоятельствах по решению МИД.Добавляется, что при пересечении границы с Россией иностранному гражданину необходимо предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.

https://ria.ru/20201025/viza-1581433266.html

https://ria.ru/20201105/vezd-1583267183.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - туризм, михаил мишустин, правительство рф, общество