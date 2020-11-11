https://ria.ru/20201111/viza-1584048703.html
Правительство утвердило порядок оформления единых электронных виз
Правительство утвердило порядок оформления единых электронных виз
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок оформления единых электронных виз, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T10:22
2020-11-11T10:22
2020-11-11T10:22
туризм
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михаил мишустин
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок оформления единых электронных виз, сообщает пресс-служба кабмина."С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза. Положение о порядке её оформления утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что электронная виза будет оформляться на специально созданном сайте МИД или с помощью мобильного приложения. Получить её можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. При этом приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия, иностранному гражданину не потребуется. Достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере 40 долларов (детям до шести лет – бесплатно) и дождаться уведомления.Как сообщает кабмин, срок оформления визы не более четырёх дней. Виза будет действовать в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Продление этих сроков возможно в форс-мажорных обстоятельствах по решению МИД.Добавляется, что при пересечении границы с Россией иностранному гражданину необходимо предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.
https://ria.ru/20201025/viza-1581433266.html
https://ria.ru/20201105/vezd-1583267183.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, михаил мишустин, правительство рф, общество
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
утвердил порядок оформления единых электронных виз, сообщает пресс-служба кабмина.
"С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза. Положение о порядке её оформления утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что электронная виза будет оформляться на специально созданном сайте МИД или с помощью мобильного приложения. Получить её можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. При этом приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия, иностранному гражданину не потребуется. Достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере 40 долларов (детям до шести лет – бесплатно) и дождаться уведомления.
Как сообщает кабмин, срок оформления визы не более четырёх дней. Виза будет действовать в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Продление этих сроков возможно в форс-мажорных обстоятельствах по решению МИД.
Добавляется, что при пересечении границы с Россией иностранному гражданину необходимо предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.