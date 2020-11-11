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Туризм
https://ria.ru/20201111/viza-1584048703.html
Правительство утвердило порядок оформления единых электронных виз
Правительство утвердило порядок оформления единых электронных виз
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок оформления единых электронных виз, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T10:22
2020-11-11T10:22
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
правительство рф
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок оформления единых электронных виз, сообщает пресс-служба кабмина."С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза. Положение о порядке её оформления утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что электронная виза будет оформляться на специально созданном сайте МИД или с помощью мобильного приложения. Получить её можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. При этом приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия, иностранному гражданину не потребуется. Достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере 40 долларов (детям до шести лет – бесплатно) и дождаться уведомления.Как сообщает кабмин, срок оформления визы не более четырёх дней. Виза будет действовать в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Продление этих сроков возможно в форс-мажорных обстоятельствах по решению МИД.Добавляется, что при пересечении границы с Россией иностранному гражданину необходимо предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.
https://ria.ru/20201025/viza-1581433266.html
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Новости
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новости - туризм, михаил мишустин, правительство рф, общество

Правительство утвердило порядок оформления единых электронных виз

10:22 11.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок оформления единых электронных виз, сообщает пресс-служба кабмина.
"С начала 2021 года в России вводится единая электронная виза. Положение о порядке её оформления утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Паспортный контроль - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 12:19
Мишустин утвердил пункты пропуска для въезда в Россию по электронной визе
Уточняется, что электронная виза будет оформляться на специально созданном сайте МИД или с помощью мобильного приложения. Получить её можно для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. При этом приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия, иностранному гражданину не потребуется. Достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор в размере 40 долларов (детям до шести лет – бесплатно) и дождаться уведомления.
Как сообщает кабмин, срок оформления визы не более четырёх дней. Виза будет действовать в течение 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток. Продление этих сроков возможно в форс-мажорных обстоятельствах по решению МИД.
Добавляется, что при пересечении границы с Россией иностранному гражданину необходимо предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.
Печати в паспорте гражданина, проходящего пограничный контроль на автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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