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При крушении двух вертолетов в Афганистане погибли десять человек
При крушении двух вертолетов в Афганистане погибли десять человек
Десять человек погибли в результате падения двух вертолетов афганской армии в восточной провинции Афганистана Нангархар, сообщает телеканал Ariana News со... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T09:07
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нангархар
афганистан
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Десять человек погибли в результате падения двух вертолетов афганской армии в восточной провинции Афганистана Нангархар, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на источники.По данным местных властей, вертолеты Афганской национальной армии рухнули в уезде Хeсарак, потерпев крушение при посадке минувшей ночью.Минобороны Афганистана заявило о крушении одного вертолета вооруженных сил примерно в полночь по местному времени. Как отметили в ведомстве, он упал на взлете "из-за технических проблем"."К сожалению, в результате этого происшествия один член экипажа и один служащий Национальной полиции Афганистана погибли, двое других получили ранения", - говорится в заявлении министерства.Руководство минобороны выразило свои соболезнования. Как сообщает телеканал Tolo News, крушение потерпел вертолет Ми-17.
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нангархар
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нангархар, афганистан, в мире

При крушении двух вертолетов в Афганистане погибли десять человек

09:07 11.11.2020 (обновлено: 10:00 11.11.2020)
 
© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Десять человек погибли в результате падения двух вертолетов афганской армии в восточной провинции Афганистана Нангархар, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на источники.
По данным местных властей, вертолеты Афганской национальной армии рухнули в уезде Хeсарак, потерпев крушение при посадке минувшей ночью.
Минобороны Афганистана заявило о крушении одного вертолета вооруженных сил примерно в полночь по местному времени. Как отметили в ведомстве, он упал на взлете "из-за технических проблем".
"К сожалению, в результате этого происшествия один член экипажа и один служащий Национальной полиции Афганистана погибли, двое других получили ранения", - говорится в заявлении министерства.
Руководство минобороны выразило свои соболезнования. Как сообщает телеканал Tolo News, крушение потерпел вертолет Ми-17.
Полиция патрулирует улицы после теракта перед университетом в Кабуле. 21 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
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