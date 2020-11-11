https://ria.ru/20201111/vertolet-1584038806.html

При крушении двух вертолетов в Афганистане погибли десять человек

При крушении двух вертолетов в Афганистане погибли десять человек

Десять человек погибли в результате падения двух вертолетов афганской армии в восточной провинции Афганистана Нангархар, сообщает телеканал Ariana News со... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T09:07

2020-11-11T09:07

2020-11-11T10:00

нангархар

афганистан

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Десять человек погибли в результате падения двух вертолетов афганской армии в восточной провинции Афганистана Нангархар, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на источники.По данным местных властей, вертолеты Афганской национальной армии рухнули в уезде Хeсарак, потерпев крушение при посадке минувшей ночью.Минобороны Афганистана заявило о крушении одного вертолета вооруженных сил примерно в полночь по местному времени. Как отметили в ведомстве, он упал на взлете "из-за технических проблем"."К сожалению, в результате этого происшествия один член экипажа и один служащий Национальной полиции Афганистана погибли, двое других получили ранения", - говорится в заявлении министерства.Руководство минобороны выразило свои соболезнования. Как сообщает телеканал Tolo News, крушение потерпел вертолет Ми-17.

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/proisshestviya-1580346144.html

нангархар

афганистан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нангархар, афганистан, в мире