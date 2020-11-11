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"Вектор" выявил более 15 соединений для создания лекарства от COVID-19
"Вектор" выявил более 15 соединений для создания лекарства от COVID-19
Специалисты государственного научного центра "Вектор" обнаружили несколько соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T20:48
2020-11-11T23:37
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Специалисты государственного научного центра "Вектор" обнаружили несколько соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лекарств от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.В "Векторе" проводят исследования по оценке эффективности зарегистрированных на территории России противовирусных препаратов, а также других терапевтических средств и новых соединений. Эта работа позволит определить, какие вещества можно использовать для лечения COVID-19."К настоящему времени проведена оценка противовирусных свойств более 500 кандидатных терапевтических средств. Работы проводятся в несколько этапов, включающих изучение свойств в экспериментах in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных). Было обнаружено более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19", — говорится в заявлении.Ранее специалисты "Вектора" установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие нового коронавируса."Заявка на патент "Ингибитор на основе экстракта чаги против инфекции COVID-19" подана в патентное ведомство с приоритетом от 13 августа 2020 года и сейчас проходит экспертизу по существу. Результаты можно ожидать не ранее конца 2020 года", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.В настоящее время российские фармкомпании производят 22 препарата, рекомендованные Минздравом для профилактики и лечения COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584107427.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

"Вектор" выявил более 15 соединений для создания лекарства от COVID-19

20:48 11.11.2020 (обновлено: 23:37 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСотрудница в одной из лабораторий фармацевтического завода
Сотрудница в одной из лабораторий фармацевтического завода - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Специалисты государственного научного центра "Вектор" обнаружили несколько соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лекарств от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В "Векторе" проводят исследования по оценке эффективности зарегистрированных на территории России противовирусных препаратов, а также других терапевтических средств и новых соединений. Эта работа позволит определить, какие вещества можно использовать для лечения COVID-19.
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"К настоящему времени проведена оценка противовирусных свойств более 500 кандидатных терапевтических средств. Работы проводятся в несколько этапов, включающих изучение свойств в экспериментах in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных). Было обнаружено более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19", — говорится в заявлении.
Ранее специалисты "Вектора" установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие нового коронавируса.
"Заявка на патент "Ингибитор на основе экстракта чаги против инфекции COVID-19" подана в патентное ведомство с приоритетом от 13 августа 2020 года и сейчас проходит экспертизу по существу. Результаты можно ожидать не ранее конца 2020 года", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В настоящее время российские фармкомпании производят 22 препарата, рекомендованные Минздравом для профилактики и лечения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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