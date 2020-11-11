https://ria.ru/20201111/vektor-1584187442.html

"Вектор" выявил более 15 соединений для создания лекарства от COVID-19

"Вектор" выявил более 15 соединений для создания лекарства от COVID-19

Специалисты государственного научного центра "Вектор" обнаружили несколько соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T20:48

2020-11-11T20:48

2020-11-11T23:37

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151462/19/1514621941_0:147:3118:1901_1400x0_80_0_0_f3a83c067fe00166c8d239bc939942c5.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Специалисты государственного научного центра "Вектор" обнаружили несколько соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лекарств от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.В "Векторе" проводят исследования по оценке эффективности зарегистрированных на территории России противовирусных препаратов, а также других терапевтических средств и новых соединений. Эта работа позволит определить, какие вещества можно использовать для лечения COVID-19."К настоящему времени проведена оценка противовирусных свойств более 500 кандидатных терапевтических средств. Работы проводятся в несколько этапов, включающих изучение свойств в экспериментах in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных). Было обнаружено более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19", — говорится в заявлении.Ранее специалисты "Вектора" установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие нового коронавируса."Заявка на патент "Ингибитор на основе экстракта чаги против инфекции COVID-19" подана в патентное ведомство с приоритетом от 13 августа 2020 года и сейчас проходит экспертизу по существу. Результаты можно ожидать не ранее конца 2020 года", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.В настоящее время российские фармкомпании производят 22 препарата, рекомендованные Минздравом для профилактики и лечения COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584107427.html

https://ria.ru/20201108/myasnikov-1583621578.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество