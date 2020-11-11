"Вектор" выявил более 15 соединений для создания лекарства от COVID-19
20:48 11.11.2020 (обновлено: 23:37 11.11.2020)
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСотрудница в одной из лабораторий фармацевтического завода
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Специалисты государственного научного центра "Вектор" обнаружили несколько соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лекарств от COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
В "Векторе" проводят исследования по оценке эффективности зарегистрированных на территории России противовирусных препаратов, а также других терапевтических средств и новых соединений. Эта работа позволит определить, какие вещества можно использовать для лечения COVID-19.
"К настоящему времени проведена оценка противовирусных свойств более 500 кандидатных терапевтических средств. Работы проводятся в несколько этапов, включающих изучение свойств в экспериментах in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных). Было обнаружено более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19", — говорится в заявлении.
Ранее специалисты "Вектора" установили, что водный экстракт березового гриба чаги подавляет развитие нового коронавируса.
"Заявка на патент "Ингибитор на основе экстракта чаги против инфекции COVID-19" подана в патентное ведомство с приоритетом от 13 августа 2020 года и сейчас проходит экспертизу по существу. Результаты можно ожидать не ранее конца 2020 года", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В настоящее время российские фармкомпании производят 22 препарата, рекомендованные Минздравом для профилактики и лечения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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