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Националисты в Варшаве подожгли квартиру, над которой висел флаг ЛГБТ
Националисты в Варшаве подожгли квартиру, над которой висел флаг ЛГБТ
Участники Марша независимости, организованного националистическими объединениями, подожгли квартиру в доме в Варшаве, рядом с которым проходила колонна,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:25
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польша
варшава
в мире
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ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Участники Марша независимости, организованного националистическими объединениями, подожгли квартиру в доме в Варшаве, рядом с которым проходила колонна, передает корреспондент РИА Новости.Инцидент произошел на улице 3 Мая, языки пламени были заметны на балконе квартиры на втором этаже. Двумя этажами выше на балконе висел радужный флаг ЛГБТ, а также баннер движения "Забастовка женщин", которые протестуют против ужесточения законодательства об абортах.Участники марша, проходя мимо здания, скандировали: "Пусть горит!"Представитель Государственной пожарной службы Кароль Кежковский подтвердил журналистам, что речь идет о поджоге. "Кто-то бросил пиротехнические материалы, скорее всего, фаеры или петарды, возник пожар внутри квартиры. На место прибыли две пожарные машины. Огонь выглядел довольно угрожающе. К счастью, никто не пострадал", - сказал он.
польша
варшава
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Националисты с файерами и флагами прошли по улицам Варшавы в честь Дня независимости
Польские националисты проводят в Варшаве традиционный марш по случаю Дня независимости
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видео, польша, варшава, в мире
Националисты в Варшаве подожгли квартиру, над которой висел флаг ЛГБТ
ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Участники Марша независимости, организованного националистическими объединениями, подожгли квартиру в доме в Варшаве, рядом с которым проходила колонна, передает корреспондент РИА Новости.
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Националисты в Варшаве подожгли квартиру, над которой висел флаг ЛГБТ

19:25 11.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники традиционного марша в Варшаве, организованного организациями националистов, по случаю Дня независимости Польши
Участники традиционного марша в Варшаве, организованного организациями националистов, по случаю Дня независимости Польши - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Участники Марша независимости, организованного националистическими объединениями, подожгли квартиру в доме в Варшаве, рядом с которым проходила колонна, передает корреспондент РИА Новости.
Инцидент произошел на улице 3 Мая, языки пламени были заметны на балконе квартиры на втором этаже. Двумя этажами выше на балконе висел радужный флаг ЛГБТ, а также баннер движения "Забастовка женщин", которые протестуют против ужесточения законодательства об абортах.
Участники марша, проходя мимо здания, скандировали: "Пусть горит!"
Представитель Государственной пожарной службы Кароль Кежковский подтвердил журналистам, что речь идет о поджоге. "Кто-то бросил пиротехнические материалы, скорее всего, фаеры или петарды, возник пожар внутри квартиры. На место прибыли две пожарные машины. Огонь выглядел довольно угрожающе. К счастью, никто не пострадал", - сказал он.
 
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