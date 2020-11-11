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В Варшаве проходит многотысячный марш националистов
В Варшаве проходит многотысячный марш националистов
Традиционный марш, организованный организациями националистов, проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:34
2020-11-11T17:24
рафал тшасковски
польша
варшава
украина
в мире
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ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Традиционный марш, организованный организациями националистов, проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, передает корреспондент РИА Новости.В среду в Польше отмечают 102-ю годовщину восстановления независимости. Праздник приурочен к обретению независимости в 1918 году.В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции мэр Варшавы Рафал Тшасковский запретил проведение марша. Организаторы безуспешно пытались обжаловать запрет в двух судебных инстанциях.В итоге организаторы приняли решение провести марш на автомобилях и мотоциклах. Несмотря на это, несколько тысяч участников пришли на него пешком, не соблюдая социальную дистанцию. Многие не имеют масок.Сначала участники марша, организаторами которого традиционно являются деятели объединений националистического толка "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь", собрались на площади Романа Дмовского. Они следуют по Иерусалимским аллеям под звуки петард, жгут фаеры, скандируют лозунги "Слава национальной Польше", "Слава независимой Польше".В центр города стянуты большие силы полиции, которая пока не вмешивается в происходящее.К манифестантам также присоединились участники регулярных протестов "Забастовка женщин", которые протестуют против ограничения прав на аборты.В связи с проведением марша в центре Варшавы возникли проблемы с дорожным движением. В частности, перекрыто движение по Иерусалимским аллеям, аллеям Понятовского и на мосту Понятовского.Полиция при помощи громкоговорителей предупреждает манифестантов о том, что их шествие незаконно, и просит разойтись, предупреждая об эпидемиологической угрозе. Пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак заявил журналистам, что полиция "обеспечивает безопасность граждан". "Наша задача сделать так, чтобы никто не пострадал", - сказал он.Марчак уточнил, что полиция будет устанавливать личности нарушителей порядка и привлекать их к ответственности, уже задержаны несколько человек, которые использовали пиротехнику.В последние годы во время Марша независимости регулярно происходят потасовки участников с полицией или контрманифестантами. Во время марша в 2013 году радикалы подожгли будку охраны у посольства России, забросали территорию дипмиссии петардами, повредили несколько автомобилей дипломатов. Единственный представший перед судом участник этих событий был оправдан. В 2016 году демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины. В 2018 году скандал международного масштаба разразился из-за того, что некоторые участники марша несли плакаты с расистскими лозунгами.
https://ria.ru/20201030/zapret-1582389913.html
https://ria.ru/20201106/polsha-1583386825.html
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рафал тшасковски, польша, варшава, украина, в мире

В Варшаве проходит многотысячный марш националистов

16:34 11.11.2020 (обновлено: 17:24 11.11.2020)
 
© REUTERS / Slawomir Kaminski/Agencja GazetaМарш по случаю Дня национальной независимости в Варшаве, Польша
Марш по случаю Дня национальной независимости в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© REUTERS / Slawomir Kaminski/Agencja Gazeta
Марш по случаю Дня национальной независимости в Варшаве, Польша
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 11 ноя - РИА Новости. Традиционный марш, организованный организациями националистов, проходит в Варшаве по случаю Дня независимости Польши, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Польше отмечают 102-ю годовщину восстановления независимости. Праздник приурочен к обретению независимости в 1918 году.
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В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции мэр Варшавы Рафал Тшасковский запретил проведение марша. Организаторы безуспешно пытались обжаловать запрет в двух судебных инстанциях.
В итоге организаторы приняли решение провести марш на автомобилях и мотоциклах. Несмотря на это, несколько тысяч участников пришли на него пешком, не соблюдая социальную дистанцию. Многие не имеют масок.
Сначала участники марша, организаторами которого традиционно являются деятели объединений националистического толка "Всепольская молодежь" и "Национально-радикальный лагерь", собрались на площади Романа Дмовского. Они следуют по Иерусалимским аллеям под звуки петард, жгут фаеры, скандируют лозунги "Слава национальной Польше", "Слава независимой Польше".
В центр города стянуты большие силы полиции, которая пока не вмешивается в происходящее.
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К манифестантам также присоединились участники регулярных протестов "Забастовка женщин", которые протестуют против ограничения прав на аборты.
В связи с проведением марша в центре Варшавы возникли проблемы с дорожным движением. В частности, перекрыто движение по Иерусалимским аллеям, аллеям Понятовского и на мосту Понятовского.
Полиция при помощи громкоговорителей предупреждает манифестантов о том, что их шествие незаконно, и просит разойтись, предупреждая об эпидемиологической угрозе. Пресс-секретарь варшавской полиции Сильвестр Марчак заявил журналистам, что полиция "обеспечивает безопасность граждан". "Наша задача сделать так, чтобы никто не пострадал", - сказал он.
Марчак уточнил, что полиция будет устанавливать личности нарушителей порядка и привлекать их к ответственности, уже задержаны несколько человек, которые использовали пиротехнику.
В последние годы во время Марша независимости регулярно происходят потасовки участников с полицией или контрманифестантами. Во время марша в 2013 году радикалы подожгли будку охраны у посольства России, забросали территорию дипмиссии петардами, повредили несколько автомобилей дипломатов. Единственный представший перед судом участник этих событий был оправдан. В 2016 году демонстранты растоптали и сожгли флаг Украины. В 2018 году скандал международного масштаба разразился из-за того, что некоторые участники марша несли плакаты с расистскими лозунгами.
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