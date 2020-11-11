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https://ria.ru/20201111/varnava-1584106585.html
Откровенное фото Екатерины Варнавы вызвало споры в Сети
Откровенное фото Екатерины Варнавы вызвало споры в Сети
Актриса и участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала в инстаграме откровенный снимок, на котором позирует полностью обнаженной. Разумеется, такая РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:10
2020-11-11T19:10
шоубиз
знаменитости
екатерина варнава
звезды
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Актриса и участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала в инстаграме откровенный снимок, на котором позирует полностью обнаженной. Разумеется, такая фотография сразу же вызвала оживленную дискуссию в комментариях среди подписчиков знаменитости. Не все пользователи поняли смысл смелого изображения и подписи к нему: "Хорошее фото, но не смешное", — прокомментировал ssosaev; "Зачем так пугать людей-то", — возмутился fck88422020; "Некрасивое фото и несмешное", — считает mariam.b_77.Но большинство подписчиков сошлись во мнении, что участнице Comedy Woman идет такой смелый и, при этом, трогательный образ, дополненный бронзовым загаром и пышной прической в стиле супермодели Тины Кунаки. "Очень красиво", — поделилась впечатлением gushinakatya; "Катя, вы прекрасны", — написала lesyaromy; "Вот это шоколадка", — отметила vasenko.natali; "Смело и со вкусом", — присоединилась к обсуждению nikol8399.
https://ria.ru/20200919/sheyk-1577480625.html
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Новости
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знаменитости, екатерина варнава, звезды

Откровенное фото Екатерины Варнавы вызвало споры в Сети

19:10 11.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЦеремония вручения наград Fashion New Year Awards 2018
Церемония вручения наград Fashion New Year Awards 2018 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Актриса и участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала в инстаграме откровенный снимок, на котором позирует полностью обнаженной. Разумеется, такая фотография сразу же вызвала оживленную дискуссию в комментариях среди подписчиков знаменитости.
"Нужно быть смешным для всех", — написала Варнава.
Не все пользователи поняли смысл смелого изображения и подписи к нему: "Хорошее фото, но не смешное", — прокомментировал ssosaev; "Зачем так пугать людей-то", — возмутился fck88422020; "Некрасивое фото и несмешное", — считает mariam.b_77.
Но большинство подписчиков сошлись во мнении, что участнице Comedy Woman идет такой смелый и, при этом, трогательный образ, дополненный бронзовым загаром и пышной прической в стиле супермодели Тины Кунаки.

"Рисовать! Тебя нужно рисовать", — заявила певица Екатерина Иванчикова (вокалистка группы IOWA).

"Очень красиво", — поделилась впечатлением gushinakatya; "Катя, вы прекрасны", — написала lesyaromy; "Вот это шоколадка", — отметила vasenko.natali; "Смело и со вкусом", — присоединилась к обсуждению nikol8399.
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