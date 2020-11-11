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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584166899.html
Тибетская компания получила права на регистрацию вакцины "Спутник V"
Тибетская компания получила права на регистрацию вакцины "Спутник V"
Тибетская компания Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding получила право на регистрацию, разработку, производство и импорт российской вакцины от COVID-19... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:19
2020-11-11T18:19
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
тибет
шанхайская фондовая биржа
китай
в мире
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ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Тибетская компания Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding получила право на регистрацию, разработку, производство и импорт российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", следует из заявления, опубликованного на сайте Шанхайской фондовой биржи.Отмечается, что прежде, чем вакцина поступит в продажу в указанных районах, она, в соответствии с требованием законодательства КНР, должна пройти в Китае доклинические исследования и три фазы клинических испытаний."Существует большая неопределенность относительно того, сможет ли эта вакцина выйти на продажу в Китае", - отмечается в заявлении."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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тибет
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, тибет, шанхайская фондовая биржа, китай, в мире

Тибетская компания получила права на регистрацию вакцины "Спутник V"

18:19 11.11.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Тибетская компания Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding получила право на регистрацию, разработку, производство и импорт российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", следует из заявления, опубликованного на сайте Шанхайской фондовой биржи.

"Компания сотрудничает с российской Limited Liability Company "Human Vaccine" по аденовирусной вакцине против пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса. Данная компания получила разрешение и права на регистрацию, разработку, производство и импорт данной вакцины на территории континентального Китая, Гонконга, Макао и Тайваня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прежде, чем вакцина поступит в продажу в указанных районах, она, в соответствии с требованием законодательства КНР, должна пройти в Китае доклинические исследования и три фазы клинических испытаний.
"Существует большая неопределенность относительно того, сможет ли эта вакцина выйти на продажу в Китае", - отмечается в заявлении.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
14:01
РФПИ: эффективность вакцины "Спутник V" превысила 90 процентов
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ТибетШанхайская фондовая биржаКитайВ мире
 
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