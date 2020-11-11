Тибетская компания получила права на регистрацию вакцины "Спутник V"
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Тибетская компания Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding получила право на регистрацию, разработку, производство и импорт российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", следует из заявления, опубликованного на сайте Шанхайской фондовой биржи.
"Компания сотрудничает с российской Limited Liability Company "Human Vaccine" по аденовирусной вакцине против пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса. Данная компания получила разрешение и права на регистрацию, разработку, производство и импорт данной вакцины на территории континентального Китая, Гонконга, Макао и Тайваня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прежде, чем вакцина поступит в продажу в указанных районах, она, в соответствии с требованием законодательства КНР, должна пройти в Китае доклинические исследования и три фазы клинических испытаний.
"Существует большая неопределенность относительно того, сможет ли эта вакцина выйти на продажу в Китае", - отмечается в заявлении.
"Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.
В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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