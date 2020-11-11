https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584166899.html

Тибетская компания получила права на регистрацию вакцины "Спутник V"

Тибетская компания получила права на регистрацию вакцины "Спутник V"

Тибетская компания Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding получила право на регистрацию, разработку, производство и импорт российской вакцины от COVID-19... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:19

2020-11-11T18:19

2020-11-11T18:19

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

тибет

шанхайская фондовая биржа

китай

в мире

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ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Тибетская компания Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding получила право на регистрацию, разработку, производство и импорт российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", следует из заявления, опубликованного на сайте Шанхайской фондовой биржи.Отмечается, что прежде, чем вакцина поступит в продажу в указанных районах, она, в соответствии с требованием законодательства КНР, должна пройти в Китае доклинические исследования и три фазы клинических испытаний."Существует большая неопределенность относительно того, сможет ли эта вакцина выйти на продажу в Китае", - отмечается в заявлении."Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.В данный момент проводятся клинические исследования "Спутник V" в России на 40 тысячах добровольцах. Клинические испытания также проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/sputnikvdata-1584095495.html

тибет

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, тибет, шанхайская фондовая биржа, китай, в мире