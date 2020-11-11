https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584108324.html
Мурашко сообщил о запуске массового производства вакцины "Спутник V"
Мурашко сообщил о запуске массового производства вакцины "Спутник V"
Вакцина от коронавируса "Спутник V" начала распространяться по регионам РФ, промышленные масштабы наращиваются, запускается массовое производство, заявил... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:26
2020-11-11T14:26
2020-11-11T14:37
брикс
здоровье - общество
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" начала распространяться по регионам РФ, промышленные масштабы наращиваются, запускается массовое производство, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Первая в мире зарегистрированная вакцина "Спутник V" вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам, промышленные масштабы наращиваются сегодня, уже производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство",- сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения стран БРИКС.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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