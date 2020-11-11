https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584098313.html
Голикова рассказала о планах по производству вакцины "Спутник V"
Голикова рассказала о планах по производству вакцины "Спутник V"
Полмиллиона доз вакцины "Спутник V" планируется произвести в ноябре, в январе сделают 1,5 миллиона доз, с февраля - 3 миллиона, с апреля - 6 миллионов доз в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:55
2020-11-11T13:55
2020-11-11T14:16
госдума рф
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Полмиллиона доз вакцины "Спутник V" планируется произвести в ноябре, в январе сделают 1,5 миллиона доз, с февраля - 3 миллиона, с апреля - 6 миллионов доз в месяц, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Предполагается, что в ноябре 2020 года планируется произвести 500 тысяч доз вакцины ("Спутник V"), в октябре и в январе – по 1,5 миллиона доз и с февраля 2021 года – 3 миллиона, а с апреля 2021 года – 6 миллионов доз в месяц", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова