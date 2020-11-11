https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584098313.html

Голикова рассказала о планах по производству вакцины "Спутник V"

Голикова рассказала о планах по производству вакцины "Спутник V"

Полмиллиона доз вакцины "Спутник V" планируется произвести в ноябре, в январе сделают 1,5 миллиона доз, с февраля - 3 миллиона, с апреля - 6 миллионов доз в... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:55

2020-11-11T13:55

2020-11-11T14:16

госдума рф

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Полмиллиона доз вакцины "Спутник V" планируется произвести в ноябре, в январе сделают 1,5 миллиона доз, с февраля - 3 миллиона, с апреля - 6 миллионов доз в месяц, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Предполагается, что в ноябре 2020 года планируется произвести 500 тысяч доз вакцины ("Спутник V"), в октябре и в январе – по 1,5 миллиона доз и с февраля 2021 года – 3 миллиона, а с апреля 2021 года – 6 миллионов доз в месяц", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова