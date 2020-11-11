https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584068892.html
Мурашко заявил об эффективности вакцины "Спутник V" в борьбе с COVID-19
Мурашко заявил об эффективности вакцины "Спутник V" в борьбе с COVID-19
Результаты клинических исследований вакцины "Спутник V" показывают, что это эффективное средство для остановки распространения COVID-19, приводятся слова... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:07
2020-11-11T12:07
2020-11-11T22:24
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Результаты клинических исследований вакцины "Спутник V" показывают, что это эффективное средство для остановки распространения COVID-19, приводятся слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко в релизе, опубликованном в Twitter-аккаунте вакцины "Sputnik V"."Использование вакцины и результаты клинических исследований показывают, что это эффективное средство для остановки распространения коронавирусной инфекции, профилактики заболеваемости, и именно такой путь наиболее успешный для победы над пандемией", - сказал Мурашко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество