https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584068892.html

Мурашко заявил об эффективности вакцины "Спутник V" в борьбе с COVID-19

Мурашко заявил об эффективности вакцины "Спутник V" в борьбе с COVID-19

Результаты клинических исследований вакцины "Спутник V" показывают, что это эффективное средство для остановки распространения COVID-19, приводятся слова... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:07

2020-11-11T12:07

2020-11-11T22:24

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Результаты клинических исследований вакцины "Спутник V" показывают, что это эффективное средство для остановки распространения COVID-19, приводятся слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко в релизе, опубликованном в Twitter-аккаунте вакцины "Sputnik V"."Использование вакцины и результаты клинических исследований показывают, что это эффективное средство для остановки распространения коронавирусной инфекции, профилактики заболеваемости, и именно такой путь наиболее успешный для победы над пандемией", - сказал Мурашко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество