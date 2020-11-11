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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584068484.html
Эффективность вакцины "Спутник V" по итогам исследований составила 92%
Эффективность вакцины "Спутник V" по итогам исследований составила 92%
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:06
2020-11-11T18:02
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V". Первую дозу препарата получили уже более 20 тысяч добровольцев, свыше 16 тысячам ввели первую и вторую дозу. Всего в пострегистрационных исследованиях участвуют 40 тысяч человек.В РФПИ подчеркнули, что непредвиденных нежелательных реакций у привитых "Спутником V" не выявили — наблюдались лишь кратковременные побочные эффекты. Промежуточные данные планируют опубликовать в одном из ведущих международных медицинских журналов.Как отметил, в свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко, результаты испытаний показали, что "Спутник V" — эффективное средство для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Таким образом, добавил глава Центра Гамалеи Александр Гинцубрг, можно начать массовую вакцинацию от COVID-19 в России.В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V".Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии. Испытуемые остаются под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201103/vaktsina-1582813201.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Эффективность вакцины "Спутник V" по итогам исследований составила 92%

12:06 11.11.2020 (обновлено: 18:02 11.11.2020)
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Эффективность применения вакцины "Спутник V" составила 92% (расчет проводился на основе распределения 20 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо и в группе, получавшей вакцину)", — сообщается в твиттер-аккаунте "Спутника V".

Первую дозу препарата получили уже более 20 тысяч добровольцев, свыше 16 тысячам ввели первую и вторую дозу. Всего в пострегистрационных исследованиях участвуют 40 тысяч человек.
В РФПИ подчеркнули, что непредвиденных нежелательных реакций у привитых "Спутником V" не выявили — наблюдались лишь кратковременные побочные эффекты. Промежуточные данные планируют опубликовать в одном из ведущих международных медицинских журналов.

"По окончании фазы III клинических исследований вакцины "Спутник V" НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи предоставит доступ к полному отчету о клинических испытаниях", — говорится в сообщении.

Как отметил, в свою очередь, глава Минздрава Михаил Мурашко, результаты испытаний показали, что "Спутник V" — эффективное средство для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Таким образом, добавил глава Центра Гамалеи Александр Гинцубрг, можно начать массовую вакцинацию от COVID-19 в России.
Шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V".
Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.
Глава фонда Кирилл Дмитриев сообщал, что учреждение получило заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии. Испытуемые остаются под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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