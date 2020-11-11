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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584064863.html
В МИД рассказали о сотрудничестве с Индией и Бразилией по вакцине
В МИД рассказали о сотрудничестве с Индией и Бразилией по вакцине
У России есть "серьезные договоренности" по созданию и регистрации вакцины от COVID-19 с Индией и Бразилией, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2020
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2020-11-11T13:43
распространение нового коронавируса
брикс
здоровье - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
бразилия
индия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. У России есть "серьезные договоренности" по созданию и регистрации вакцины от COVID-19 с Индией и Бразилией, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По профильным каналам взаимодействие ведомств и структур, отвечающих за общественное здравоохранение, работа велась как в "пятерочном" формате - коллективно, так и, разумеется, мы взаимодействуем со всеми странами, входящими в БРИКС, на двусторонней основе по созданию вакцин, их регистрации, запуску необходимых объемов производства", - заявил Рябков, выступая на панельной дискуссии международного клуба "Валдай".Он уточнил, что есть "серьезные договоренности" с Бразилией и Индией на этот счет. "С Китаем очень глубокое взаимодействие с самых ранних этапов возникновения и распространения этой инфекции", - сказал Рябков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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брикс, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, бразилия, индия, в мире

В МИД рассказали о сотрудничестве с Индией и Бразилией по вакцине

11:46 11.11.2020 (обновлено: 13:43 11.11.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. У России есть "серьезные договоренности" по созданию и регистрации вакцины от COVID-19 с Индией и Бразилией, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"По профильным каналам взаимодействие ведомств и структур, отвечающих за общественное здравоохранение, работа велась как в "пятерочном" формате - коллективно, так и, разумеется, мы взаимодействуем со всеми странами, входящими в БРИКС, на двусторонней основе по созданию вакцин, их регистрации, запуску необходимых объемов производства", - заявил Рябков, выступая на панельной дискуссии международного клуба "Валдай".
Он уточнил, что есть "серьезные договоренности" с Бразилией и Индией на этот счет. "С Китаем очень глубокое взаимодействие с самых ранних этапов возникновения и распространения этой инфекции", - сказал Рябков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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Распространение нового коронавирусаБРИКСЗдоровье - ОбществоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковБразилияИндияВ мире
 
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