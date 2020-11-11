https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584064863.html

В МИД рассказали о сотрудничестве с Индией и Бразилией по вакцине

В МИД рассказали о сотрудничестве с Индией и Бразилией по вакцине

У России есть "серьезные договоренности" по созданию и регистрации вакцины от COVID-19 с Индией и Бразилией, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T11:46

2020-11-11T11:46

2020-11-11T13:43

распространение нового коронавируса

брикс

здоровье - общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

бразилия

индия

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. У России есть "серьезные договоренности" по созданию и регистрации вакцины от COVID-19 с Индией и Бразилией, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."По профильным каналам взаимодействие ведомств и структур, отвечающих за общественное здравоохранение, работа велась как в "пятерочном" формате - коллективно, так и, разумеется, мы взаимодействуем со всеми странами, входящими в БРИКС, на двусторонней основе по созданию вакцин, их регистрации, запуску необходимых объемов производства", - заявил Рябков, выступая на панельной дискуссии международного клуба "Валдай".Он уточнил, что есть "серьезные договоренности" с Бразилией и Индией на этот счет. "С Китаем очень глубокое взаимодействие с самых ранних этапов возникновения и распространения этой инфекции", - сказал Рябков.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584036728.html

бразилия

индия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, бразилия, индия, в мире