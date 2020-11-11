https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584036728.html

Турция заинтересована в организации производства вакцины "Спутник V"

Турция заинтересована в организации производства вакцины "Спутник V"

Турция выразила заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" на мощностях турецких фармпроизводителей, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T08:53

2020-11-11T08:53

2020-11-11T09:02

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Турция выразила заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" на мощностях турецких фармпроизводителей, сообщила пресс-служба Минздрава России.По инициативе турецкой стороны во вторник состоялись переговоры министров здравоохранения России и Турции Михаила Мурашко и Фахреттина Коджи."Глава Минздрава Турции выразил заинтересованность в организации производства вакцины "Спутник V" на мощностях турецких фармпроизводителей после проведения токсикологических исследований, предусмотренных локальным законодательством", - говорится в сообщении.Мурашко заверил турецкого коллегу в готовности организации таких исследований в сертифицированной лаборатории, уточнили в пресс-службе."Стороны договорились в ближайшие дни приступить к реализации договоренностей", - отметили в министерстве.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, турция, в мире