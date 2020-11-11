https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584029167.html

Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса

Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавируса, которая... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T05:07

2020-11-11T05:07

2020-11-11T05:13

распространение нового коронавируса

владимир зеленский

ангела меркель

германия

украина

в мире

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КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавируса, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer.Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.В ходе разговора Меркель пожелала Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления от коронавируса, наличие которого у него подтвердилось в понедельник."Стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии", - добавили в офисе президента Украины.Ранее глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что финальный европейский договор на поставку вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer может быть заключен в ближайшие дни. Предполагается обеспечить до 100 миллионов доз вакцины для Германии.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 479197 человек, выздоровели 214657 заболевших, летальных случаев – 8756.

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, ангела меркель, германия, украина, в мире