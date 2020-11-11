https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584029167.html
Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса
Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавируса, которая... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T05:07
2020-11-11T05:07
2020-11-11T05:13
распространение нового коронавируса
владимир зеленский
ангела меркель
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569258836_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_1ae29bbe1db6e3a99806640e3817247a.jpg
КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавируса, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer.Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.В ходе разговора Меркель пожелала Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления от коронавируса, наличие которого у него подтвердилось в понедельник."Стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии", - добавили в офисе президента Украины.Ранее глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что финальный европейский договор на поставку вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer может быть заключен в ближайшие дни. Предполагается обеспечить до 100 миллионов доз вакцины для Германии.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 479197 человек, выздоровели 214657 заболевших, летальных случаев – 8756.
германия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569258836_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_76ec6a1b7268eaa658d023267d219750.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, ангела меркель, германия, украина, в мире
КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель
возможность предоставления Киеву вакцины от коронавируса
, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer.
Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США
планируется подать уже в ноябре.
"Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", - приводит слова Зеленского сайт его офиса.
В ходе разговора Меркель пожелала Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления от коронавируса, наличие которого у него подтвердилось в понедельник.
"Стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии", - добавили в офисе президента Украины.
Ранее глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что финальный европейский договор на поставку вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer может быть заключен в ближайшие дни. Предполагается обеспечить до 100 миллионов доз вакцины для Германии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 479197 человек, выздоровели 214657 заболевших, летальных случаев – 8756.