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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584029167.html
Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса
Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавируса, которая... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T05:07
2020-11-11T05:13
распространение нового коронавируса
владимир зеленский
ангела меркель
германия
украина
в мире
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КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавируса, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer.Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.В ходе разговора Меркель пожелала Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления от коронавируса, наличие которого у него подтвердилось в понедельник."Стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии", - добавили в офисе президента Украины.Ранее глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что финальный европейский договор на поставку вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer может быть заключен в ближайшие дни. Предполагается обеспечить до 100 миллионов доз вакцины для Германии.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 479197 человек, выздоровели 214657 заболевших, летальных случаев – 8756.
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владимир зеленский, ангела меркель, германия, украина, в мире

Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса

05:07 11.11.2020 (обновлено: 05:13 11.11.2020)
 
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский и Ангела Меркель
Владимир Зеленский и Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
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КИЕВ, 11 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавируса, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer.
Немецкая биоинженеринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.
"Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", - приводит слова Зеленского сайт его офиса.
В ходе разговора Меркель пожелала Зеленскому здоровья и скорейшего выздоровления от коронавируса, наличие которого у него подтвердилось в понедельник.
"Стороны договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии", - добавили в офисе президента Украины.
Ранее глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что финальный европейский договор на поставку вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer может быть заключен в ближайшие дни. Предполагается обеспечить до 100 миллионов доз вакцины для Германии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 479197 человек, выздоровели 214657 заболевших, летальных случаев – 8756.
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Распространение нового коронавирусаВладимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияУкраинаВ мире
 
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