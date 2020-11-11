https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584025223.html

Мадуро рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле

Мадуро рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле

Испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венесуэле проходят очень хорошо, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T01:42

2020-11-11T01:42

2020-11-11T01:42

распространение нового коронавируса

николас мадуро

венесуэла

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575821781_0:126:3072:1854_1400x0_80_0_0_876bb191a91657f20c6f8425879224fd.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 ноя – РИА Новости. Испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венесуэле проходят очень хорошо, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.Выступление Мадуро транслировалось в Twitter. Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19 в середине октября, в программе участвуют 2 тысячи волонтеров. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

венесуэла

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николас мадуро, венесуэла, в мире