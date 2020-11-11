https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584025223.html
Мадуро рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле
Мадуро рассказал об испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле
Испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венесуэле проходят очень хорошо, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T01:42
2020-11-11T01:42
2020-11-11T01:42
распространение нового коронавируса
николас мадуро
венесуэла
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 ноя – РИА Новости. Испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венесуэле проходят очень хорошо, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро.Выступление Мадуро транслировалось в Twitter. Венесуэла начала испытания российской вакцины от COVID-19 в середине октября, в программе участвуют 2 тысячи волонтеров. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николас мадуро, венесуэла, в мире