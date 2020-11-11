Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201111/upts-1584127882.html
УПЦ выступила против запрета посещать храмы из-за карантина выходного дня
УПЦ выступила против запрета посещать храмы из-за карантина выходного дня
"Карантин выходного дня" не должен запрещать верующим участвовать в богослужениях, заявил глава юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:42
2020-11-11T15:42
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
томас бах
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
украинская православная церковь
здоровье - общество
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154350/41/1543504131_0:0:3155:1775_1400x0_80_0_0_be31b862f88d69ad3a663cb0fed855f1.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Карантин выходного дня" не должен запрещать верующим участвовать в богослужениях, заявил глава юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов, комментируя заявления о скором введении на Украине новых противоэпидемических ограничений.В понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране планируется введение "карантина выходного дня", который продлится несколько недель и может помочь украинцам "избежать жесткого локдауна". Новые карантинные меры, в частности, предусматривают, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт и заправки."Верующие обеспокоены, что будут ограничены в своих правах на удовлетворение религиозных потребностей - посещение храмов и участия в богослужениях... Идея "карантина выходного дня" приобретает свою реализацию. Несмотря на то, что о храмах ничего не говорят, мы считаем нужным обратить внимание, что карантин выходного дня ни в коем случае не должен запрещать совершать богослужения", - сказал Бахов, слова которого приводит сайт Русской православной церкви.По словам представителя УПЦ, верующим нужно предоставить возможность посещать храм с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, "ведь здоровье - это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но также состояние полного физического, психического и социального благополучия".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201103/ukraina-1582843073.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154350/41/1543504131_424:0:3155:2048_1400x0_80_0_0_e5f5c87ed119dbd6320bc5286954a337.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, томас бах, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, здоровье - общество, русская православная церковь, владимир зеленский, украина

УПЦ выступила против запрета посещать храмы из-за карантина выходного дня

15:42 11.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиево-Печерская Лавра в Киеве
Киево-Печерская Лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Карантин выходного дня" не должен запрещать верующим участвовать в богослужениях, заявил глава юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов, комментируя заявления о скором введении на Украине новых противоэпидемических ограничений.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране планируется введение "карантина выходного дня", который продлится несколько недель и может помочь украинцам "избежать жесткого локдауна". Новые карантинные меры, в частности, предусматривают, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт и заправки.
Женщина голосует на одном из избирательных участков в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 15:00Сказано в эфире
"Рассчитывать не на что". В Киеве заявили, что "близки к катастрофе"Глава Минздрава Украины заявил о "точке невозврата" из-за распространения коронавируса в стране. В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков рассказал, что, по его мнению, привело к подобному результату.
"Верующие обеспокоены, что будут ограничены в своих правах на удовлетворение религиозных потребностей - посещение храмов и участия в богослужениях... Идея "карантина выходного дня" приобретает свою реализацию. Несмотря на то, что о храмах ничего не говорят, мы считаем нужным обратить внимание, что карантин выходного дня ни в коем случае не должен запрещать совершать богослужения", - сказал Бахов, слова которого приводит сайт Русской православной церкви.
По словам представителя УПЦ, верующим нужно предоставить возможность посещать храм с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, "ведь здоровье - это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но также состояние полного физического, психического и социального благополучия".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Томас БахКоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьЗдоровье - ОбществоРусская православная церковьВладимир ЗеленскийУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния