УПЦ выступила против запрета посещать храмы из-за карантина выходного дня
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Карантин выходного дня" не должен запрещать верующим участвовать в богослужениях, заявил глава юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов, комментируя заявления о скором введении на Украине новых противоэпидемических ограничений.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране планируется введение "карантина выходного дня", который продлится несколько недель и может помочь украинцам "избежать жесткого локдауна". Новые карантинные меры, в частности, предусматривают, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт и заправки.
3 ноября, 15:00Сказано в эфире"Рассчитывать не на что". В Киеве заявили, что "близки к катастрофе"Глава Минздрава Украины заявил о "точке невозврата" из-за распространения коронавируса в стране. В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков рассказал, что, по его мнению, привело к подобному результату.
"Верующие обеспокоены, что будут ограничены в своих правах на удовлетворение религиозных потребностей - посещение храмов и участия в богослужениях... Идея "карантина выходного дня" приобретает свою реализацию. Несмотря на то, что о храмах ничего не говорят, мы считаем нужным обратить внимание, что карантин выходного дня ни в коем случае не должен запрещать совершать богослужения", - сказал Бахов, слова которого приводит сайт Русской православной церкви.
По словам представителя УПЦ, верующим нужно предоставить возможность посещать храм с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, "ведь здоровье - это не только отсутствие болезней или физических дефектов, но также состояние полного физического, психического и социального благополучия".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.