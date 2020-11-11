УПЦ выступила против запрета посещать храмы из-за карантина выходного дня

"Рассчитывать не на что". В Киеве заявили, что "близки к катастрофе"

Глава Минздрава Украины заявил о "точке невозврата" из-за распространения коронавируса в стране. В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков рассказал, что, по его мнению, привело к подобному результату.