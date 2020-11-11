https://ria.ru/20201111/ultimatum-1584154393.html
Митингующие в Ереване выдвинули Пашиняну ультиматум
Митингующие в Ереване выдвинули Пашиняну ультиматум
Участники протестов в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение с Баку. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:24
2020-11-11T17:24
2020-11-11T18:21
беспорядки в ереване
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости. Участники протестов в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное соглашение с Баку.По его словам, в противном случае организаторы митингов проведут в 00:30 (23:30 мск) пресс-конференцию, на которой "попытаются решить вопрос ухода Пашиняна" до вечера следующего дня.Как отметил Сагателян, представители оппозиции хотят избежать потрясений, хотя уверены, что граждане по призыву выйдут на акции неповиновения по всей республике. Он также предостерег власти от массовых задержаний, подчеркнув, что это будет "большой ошибкой".Ранее оппозиционеры собрались около парламента страны и на площади Свободы, скандируя "Никол — предатель". Накануне командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян призвал депутатов прийти в парламент и начать процесс дератификации подписанного Пашиняном соглашения. Также сообщалось, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху.По данным Sputnik, для проведения заседания нужно собрать 33 подписи депутатов, а для обеспечения кворума — 67. У "Просвещенной Армении" — 17 мандатов, у фракции "Процветающая Армения" — 26. Необходимы голоса членов блока Пашиняна "Мой шаг".Соглашение по КарабахуВ конце этого сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Кроме того, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
ереван
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Протестующие у здания правительства Армении. Стянуты дополнительные силы полиции
Митингующие уже у здания правительства Армении. Стянуты дополнительные силы полиции.
2020-11-11T17:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в ереване, никол пашинян, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 11 ноя — РИА Новости.
Участники протестов в Ереване
выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну
, который подписал мирное соглашение с Баку
.
"Мы даем Пашиняну время для отставки, а также требуем созыва внеочередного заседания парламента по этому же вопросу", — заявил представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
По его словам, в противном случае организаторы митингов проведут в 00:30 (23:30 мск) пресс-конференцию, на которой "попытаются решить вопрос ухода Пашиняна" до вечера следующего дня.
Как отметил Сагателян, представители оппозиции хотят избежать потрясений, хотя уверены, что граждане по призыву выйдут на акции неповиновения по всей республике. Он также предостерег власти от массовых задержаний, подчеркнув, что это будет "большой ошибкой".
Ранее оппозиционеры собрались около парламента страны и на площади Свободы, скандируя "Никол — предатель".
Накануне командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян призвал депутатов прийти в парламент и начать процесс дератификации подписанного Пашиняном соглашения. Также сообщалось, что оппозиционная партия "Процветающая Армения
" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху.
По данным Sputnik, для проведения заседания нужно собрать 33 подписи депутатов, а для обеспечения кворума — 67. У "Просвещенной Армении" — 17 мандатов, у фракции "Процветающая Армения" — 26. Необходимы голоса членов блока Пашиняна "Мой шаг".
Соглашение по Карабаху
В конце этого сентября обстановка в Нагорно-Карабахской республике накалилась: Армения и Азербайджан
обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. Согласно нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Кроме того, в зоне нагорнокарабахского конфликта разместятся российские миротворцы. По данным Минобороны, контингент, основу которого составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, насчитывает 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Пашинян, в свою очередь, заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.