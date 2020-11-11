https://ria.ru/20201111/ukraina-1584150010.html

Большинство украинцев признали неизбежность распада страны

Большинство украинцев признали неизбежность распада страны

Больше половины опрошенных украинцев признали неизбежность раскола Украины. Исследование опубликовано Киевским международным институтом социологии. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:07

2020-11-11T17:07

2020-11-11T17:07

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Украинцы признали неизбежность распада страны

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:100:3058:1820_1400x0_80_0_0_89715bb362f1b1630fee4c9d885d8a5b.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Больше половины опрошенных украинцев признали неизбежность раскола Украины. Исследование опубликовано Киевским международным институтом социологии.В опросе предлагалось выбрать два варианта ответа: 1) Украина как страна идет по пути объединения2) Украина разваливается, идет к расколуОколо 57% опрошенных выбрали второй вариант. Кроме того, 55% опрошенных согласились с тем, что страна стагнирует, не развивается экономически, а жизнь становится все более невыносимой.Опрос проводился с помощью телефонных интервью среди более 1500 человек.

https://ria.ru/20201111/ukraina-1584137278.html

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире