https://ria.ru/20201111/ukraina-1584150010.html
Большинство украинцев признали неизбежность распада страны
Большинство украинцев признали неизбежность распада страны
Больше половины опрошенных украинцев признали неизбежность раскола Украины. Исследование опубликовано Киевским международным институтом социологии. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:07
2020-11-11T17:07
2020-11-11T17:07
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Украинцы признали неизбежность распада страны
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:100:3058:1820_1400x0_80_0_0_89715bb362f1b1630fee4c9d885d8a5b.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Больше половины опрошенных украинцев признали неизбежность раскола Украины. Исследование опубликовано Киевским международным институтом социологии.В опросе предлагалось выбрать два варианта ответа: 1) Украина как страна идет по пути объединения2) Украина разваливается, идет к расколуОколо 57% опрошенных выбрали второй вариант. Кроме того, 55% опрошенных согласились с тем, что страна стагнирует, не развивается экономически, а жизнь становится все более невыносимой.Опрос проводился с помощью телефонных интервью среди более 1500 человек.
https://ria.ru/20201111/ukraina-1584137278.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_243:0:2974:2048_1400x0_80_0_0_ac22cb341187024f1bb7de48e3a2508d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Больше половины опрошенных украинцев признали неизбежность раскола Украины
. Исследование опубликовано
Киевским международным институтом социологии.
В опросе предлагалось выбрать два варианта ответа:
1) Украина как страна идет по пути объединения
2) Украина разваливается, идет к расколу
Около 57% опрошенных выбрали второй вариант.
Кроме того, 55% опрошенных согласились с тем, что страна стагнирует, не развивается экономически, а жизнь становится все более невыносимой.
Опрос проводился с помощью телефонных интервью среди более 1500 человек.