https://ria.ru/20201111/ukraina-1584137278.html

"Пророссийская" партия стала самой популярной на Украине

"Пророссийская" партия стала самой популярной на Украине

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука стала самой популярной у украинских избирателей. Результаты опроса опубликовал Киевский... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:14

2020-11-11T16:14

2020-11-11T16:52

оппозиционная платформа - за жизнь

европейская солидарность

виктор медведчук

верховная рада украины

владимир зеленский

юлия тимошенко

украина

в мире

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука стала самой популярной у украинских избирателей. Результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии.Если бы выборы в Верховную раду проходили сейчас, за партию проголосовали бы 22,1 процента опрошенных жителей Украины.При этом второе место в списке заняла партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко с 19,3 процентами голосов."Слуга народа" Владимира Зеленского, имеющая на данный момент большинство в Раде, получила бы в случае голосования 18,7%.В свою очередь, партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" заняла бы четвертую строчку с 9,3% голосов избирателей.Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" выступает в том числе за диалог и налаживание отношений с Россией. Председатель ОПЗЖ Виктор Медведчук ранее призывал Киев снять санкции против Москвы, а также обвинял Зеленского в дискриминации русского языка в стране и критиковал главу государства за ориентацию Украины на Запад.

https://ria.ru/20201106/russkie-1583349379.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, европейская солидарность, виктор медведчук, верховная рада украины, владимир зеленский, юлия тимошенко, украина, в мире