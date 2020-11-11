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"Пророссийская" партия стала самой популярной на Украине
"Пророссийская" партия стала самой популярной на Украине
Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука стала самой популярной у украинских избирателей. Результаты опроса опубликовал Киевский... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:14
2020-11-11T16:52
оппозиционная платформа - за жизнь
европейская солидарность
виктор медведчук
верховная рада украины
владимир зеленский
юлия тимошенко
украина
в мире
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука стала самой популярной у украинских избирателей. Результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии.Если бы выборы в Верховную раду проходили сейчас, за партию проголосовали бы 22,1 процента опрошенных жителей Украины.При этом второе место в списке заняла партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко с 19,3 процентами голосов."Слуга народа" Владимира Зеленского, имеющая на данный момент большинство в Раде, получила бы в случае голосования 18,7%.В свою очередь, партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" заняла бы четвертую строчку с 9,3% голосов избирателей.Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" выступает в том числе за диалог и налаживание отношений с Россией. Председатель ОПЗЖ Виктор Медведчук ранее призывал Киев снять санкции против Москвы, а также обвинял Зеленского в дискриминации русского языка в стране и критиковал главу государства за ориентацию Украины на Запад.
https://ria.ru/20201106/russkie-1583349379.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, европейская солидарность, виктор медведчук, верховная рада украины, владимир зеленский, юлия тимошенко, украина, в мире

"Пророссийская" партия стала самой популярной на Украине

16:14 11.11.2020 (обновлено: 16:52 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука стала самой популярной у украинских избирателей. Результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии.
Если бы выборы в Верховную раду проходили сейчас, за партию проголосовали бы 22,1 процента опрошенных жителей Украины.
При этом второе место в списке заняла партия "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко с 19,3 процентами голосов.
"Слуга народа" Владимира Зеленского, имеющая на данный момент большинство в Раде, получила бы в случае голосования 18,7%.
В свою очередь, партия бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина" заняла бы четвертую строчку с 9,3% голосов избирателей.
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Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" выступает в том числе за диалог и налаживание отношений с Россией. Председатель ОПЗЖ Виктор Медведчук ранее призывал Киев снять санкции против Москвы, а также обвинял Зеленского в дискриминации русского языка в стране и критиковал главу государства за ориентацию Украины на Запад.
 
Оппозиционная платформа - За жизньЕвропейская солидарностьВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
 
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