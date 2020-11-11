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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20201111/ugol-1584028771.html
Якутия увеличит экспорт угля в страны АТР за счет увеличения добычи
Якутия увеличит экспорт угля в страны АТР за счет увеличения добычи
Якутия увеличит экспорт угля в страны АТР за счет наращивания добычи до 50 миллионов тонн в год в течение пяти лет, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T05:01
2020-11-11T05:01
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
экономика
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ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Якутия увеличит экспорт угля в страны АТР за счет наращивания добычи до 50 миллионов тонн в год в течение пяти лет, сообщает пресс-служба министерства промышленности и геологии республики.Как отметили в ведомстве, по словам главного специалиста департамента промышленности Спиридона Соловьева, республика ожидает роста добычи высококачественного угля до 50 миллионов тонн в год в течение 5 лет, это позволит увеличить экспорт угольной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "В основном, объем добытого угля компаниями Якутии экспортируется в Китай. Однако мы рассчитываем в ближайшей перспективе открыть и расширить перечень дополнительных рынков Японии, Южной Кореи, Монголии, Индии", - сказал Соловьев.В настоящее время власти республики прорабатывают вопрос по снятию административных барьеров, сдерживающих экспорт якутского угля в Китай. "…перед правительством Якутии и руководством провинций КНР, минпромгеологии Якутии и ОАО "РЖД" стоят задачи по решению вопросов доставки угля до потребителя с учетом заявок якутских угольный компаний. Также рассматривается возможность поставок якутского угля через сухопутные переходы на границе России с Китаем, в том числе с использованием морского порта в Хабаровском крае", - сообщает пресс-служба.В ведомстве рассказали, что с начала 2020 года из-за ограничений приема со стороны КНР вагоны с углем на российско-китайских пограничных станциях простаивают долгое время. В результате за 2020 год предприятиями Южной Якутии на отгрузку через сухопутные пограничные переходы подано 7,4 миллиона тонн угля, из которых отгружено лишь 1,1 миллиона тонн. Это 15% от общего объема.Ранее представитель Якутии в КНР Степан Андреев заявил РИА Новости, что Китай проявляет интерес к закупке коксующегося угля из республики на фоне возможного запрета на импорт угля из Австралии.
https://ria.ru/20201103/ugol-1582821405.html
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), экономика

Якутия увеличит экспорт угля в страны АТР за счет увеличения добычи

05:01 11.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУголь
Уголь - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уголь
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Якутия увеличит экспорт угля в страны АТР за счет наращивания добычи до 50 миллионов тонн в год в течение пяти лет, сообщает пресс-служба министерства промышленности и геологии республики.
Как отметили в ведомстве, по словам главного специалиста департамента промышленности Спиридона Соловьева, республика ожидает роста добычи высококачественного угля до 50 миллионов тонн в год в течение 5 лет, это позволит увеличить экспорт угольной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. "В основном, объем добытого угля компаниями Якутии экспортируется в Китай. Однако мы рассчитываем в ближайшей перспективе открыть и расширить перечень дополнительных рынков Японии, Южной Кореи, Монголии, Индии", - сказал Соловьев.
В настоящее время власти республики прорабатывают вопрос по снятию административных барьеров, сдерживающих экспорт якутского угля в Китай. "…перед правительством Якутии и руководством провинций КНР, минпромгеологии Якутии и ОАО "РЖД" стоят задачи по решению вопросов доставки угля до потребителя с учетом заявок якутских угольный компаний. Также рассматривается возможность поставок якутского угля через сухопутные переходы на границе России с Китаем, в том числе с использованием морского порта в Хабаровском крае", - сообщает пресс-служба.
В ведомстве рассказали, что с начала 2020 года из-за ограничений приема со стороны КНР вагоны с углем на российско-китайских пограничных станциях простаивают долгое время. В результате за 2020 год предприятиями Южной Якутии на отгрузку через сухопутные пограничные переходы подано 7,4 миллиона тонн угля, из которых отгружено лишь 1,1 миллиона тонн. Это 15% от общего объема.
Ранее представитель Якутии в КНР Степан Андреев заявил РИА Новости, что Китай проявляет интерес к закупке коксующегося угля из республики на фоне возможного запрета на импорт угля из Австралии.
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Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Экономика
 
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