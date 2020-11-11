Предполагаемого убийцу бизнесмена Маругова обвинили в афере с квартирами
© СК РФПодозреваемый в убийстве Владимира Маругова
© СК РФ
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Предполагаемому убийце "колбасного короля" Владимира Маругова предъявили обвинение в афере с квартирами на 55 миллионов рублей, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, не позднее ноября 2018 года Александр Мавриди создал на территории Московской области организованную группу в целях незаконного удержания московского адвоката, чтобы завладеть его дорогостоящей элитной недвижимостью. Мавриди и его соучастники заманили адвоката обманным путем в загородный дом в Одинцово, где удерживали силой по 2 ноября 2020 года, требуя переписать недвижимость на участников орггруппы. Потерпевший согласился подписать договоры купли-продажи, и его имущество – три квартиры общей кадастровой стоимостью более 55 миллионов рублей - перешло к злоумышленникам.
"Александру Мавриди и его сообщнику Константину Барскому предъявлено обвинение в незаконном лишении человека свободы, совершенном группой лиц и вымогательстве группой лиц в целях получения имущества в особо крупном размере (ч.3 ст.127 УК РФ и п. "а, б" ст.163 УК РФ)", - сказала Врадий.
Она добавила, что Мавриди также обвиняется в убийстве предпринимателя, его и Барского заключили под стражу.
Как сообщал СК, в ночь на 2 ноября Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с женой и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Вскоре был задержан один из подозреваемых – уроженец Средней Азии Александр Мавриди.