https://ria.ru/20201111/tsukanov-1584072179.html
Решений по трудоустройству бывшего полпреда Цуканова пока не принималось
Решений по трудоустройству бывшего полпреда Цуканова пока не принималось
Решений по дальнейшему трудоустройству Николая Цуканова, освобожденного от должности полномочного представителя президента, пока не принималось, сообщил... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:21
2020-11-11T12:21
2020-11-11T12:21
владимир якушев
николай цуканов
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Решений по дальнейшему трудоустройству Николая Цуканова, освобожденного от должности полномочного представителя президента, пока не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Цуканова от должности полпреда в Уральском федеральном округе. Новым полпредом назначен экс-глава Минстроя РФ Владимир Якушев."Пока, вы знаете, что каких-либо решений по Цуканову не принималось, поэтому я анонсировать ничего не буду", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, будут ли рассматривать кандидатуру бывшего полпреда для назначения на другие федеральные должности.
https://ria.ru/20201109/tsukanov-1583738871.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир якушев, николай цуканов, дмитрий песков, владимир путин, политика