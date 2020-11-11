https://ria.ru/20201111/triada-1584103068.html
Путин рассказал, от чего зависит боеготовность российской ядерной триады
Путин рассказал, от чего зависит боеготовность российской ядерной триады
Боеготовность ядерной триады России зависит от того, как эффективно и устойчиво она будет работать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:09
2020-11-11T14:09
2020-11-11T14:18
россия
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 11 ноя - РИА Новости. Боеготовность ядерной триады России зависит от того, как эффективно и устойчиво она будет работать, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы продолжаем нашу работу, и сегодня обсудим, как идет оснащение Вооруженных сил новыми системами управления, прежде всего, стратегическими ядерными силами, системами управления стратегическим ядерным оружием. Совершенно очевидно, что от того, насколько устойчиво, эффективно и надежно в любой ситуации будут работать эти системы, весь контур управления, напрямую зависит боеготовность ядерной триады, в целом способность армии и флота адекватно и быстро ответить на потенциальные военные угрозы", - сказал он на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.Путин отметил, что за последние годы было многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне.
https://ria.ru/20200214/1564683459.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
СОЧИ, 11 ноя - РИА Новости.
Боеготовность ядерной триады России зависит от того, как эффективно и устойчиво она будет работать, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Мы продолжаем нашу работу, и сегодня обсудим, как идет оснащение Вооруженных сил новыми системами управления, прежде всего, стратегическими ядерными силами, системами управления стратегическим ядерным оружием. Совершенно очевидно, что от того, насколько устойчиво, эффективно и надежно в любой ситуации будут работать эти системы, весь контур управления, напрямую зависит боеготовность ядерной триады, в целом способность армии и флота адекватно и быстро ответить на потенциальные военные угрозы", - сказал он на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
Путин отметил, что за последние годы было многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне.