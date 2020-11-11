https://ria.ru/20201111/trenirovki-1584052633.html

"Правда тела". Как "вписать" тренировки в своё расписание

"Правда тела". Как "вписать" тренировки в своё расписание

Вечером нет сил даже дойти до душа, а утром нужно везти детей в школу. Очередная командировка ― опять пропускаешь месяц занятий. Ходишь в зал ежедневно ― в итоге "перетрен". Как правильно вписать тренировки в свою жизнь? Что делать во время вынужденных перерывов? И всё-таки когда тренироваться: утром, вечером, по выходным, или это вообще неважно?

2020-11-11T12:00

2020-11-11T12:00

2020-11-11T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Как "вписать" тренировки в своё расписание Вечером нет сил даже дойти до душа, а утром нужно везти детей в школу. Очередная командировка ― опять пропускаешь месяц занятий. Ходишь в зал ежедневно ― в итоге "перетрен". Как правильно вписать тренировки в свою жизнь? Что делать во время вынужденных перерывов? И всё-таки когда тренироваться: утром, вечером, по выходным, или это вообще неважно?

Работают ли онлайн-тренировки? Насколько полезны "челленджи" по стоянию в планке”? И можно ли заниматься только бегом или боксом ― и больше ничем? Объясняет куратор очного отделения Школы идеального тела Sekta Ия Морозова.03:30 Почему главное ― это поставить цель05:30 Как можно постепенно наращивать нагрузку 07:30 Зачем развивать координацию и как это поможет не падать в гололёд10:00 Заниматься только по выходным: нормально или нет11:30 Тренироваться по 15 минут каждое утро (так, правда, можно?)12:45 Онлайн-тренировки: работает ли это14:45 Утренние или вечерние тренировки ― как лучше15:10 Насколько полезны челленджи и марафоны18:00 Как быть, если временно вынужден прервать тренировки20:30 Какие ошибки приводят к ощущению "перетрена"23:30 Только бокс или только бег: можно ли заниматься только одним видом спортаПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст