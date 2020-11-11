https://ria.ru/20201111/torgpredstva-1584139923.html

МИД Украины прокомментировал закрытие торгпредств России

МИД Украины прокомментировал закрытие торгпредств России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ликвидацию торгпредств в России. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:26

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2020-11-11T19:50

россия

дмитрий кулеба

литва

украина

в мире

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КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ликвидацию торгпредств в России.В среду постановление о закрытии торговых представительств России на Украине и в Литве подписал глава правительства Михаил Мишустин.В Минпромторге указали, что летом Киев прекратил действие российско-украинского межправительственного соглашения о взаимном учреждении таких организаций.Что касается Литвы, то здесь эксперты министерства посчитали работу представительства бесперспективной, учитывая падение товарооборота. За первое полугодие 2020 года он сократился на треть.После закрытия у России остались торгпредства в 58 странах.

https://ria.ru/20200907/donbass-1576790877.html

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литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий кулеба, литва, украина, в мире