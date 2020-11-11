МИД Украины прокомментировал закрытие торгпредств России
16:26 11.11.2020 (обновлено: 19:50 11.11.2020)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ликвидацию торгпредств в России.
"Украина по инициативе МИД разорвала российско-украинское соглашение о торговых представительствах еще три месяца назад. Но мы не против, что Россия их закрыла и для себя", — написал он в твиттере.
В среду постановление о закрытии торговых представительств России на Украине и в Литве подписал глава правительства Михаил Мишустин.
В Минпромторге указали, что летом Киев прекратил действие российско-украинского межправительственного соглашения о взаимном учреждении таких организаций.
Что касается Литвы, то здесь эксперты министерства посчитали работу представительства бесперспективной, учитывая падение товарооборота. За первое полугодие 2020 года он сократился на треть.
После закрытия у России остались торгпредства в 58 странах.
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