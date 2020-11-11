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МИД Украины прокомментировал закрытие торгпредств России
МИД Украины прокомментировал закрытие торгпредств России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ликвидацию торгпредств в России. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:26
2020-11-11T19:50
россия
дмитрий кулеба
литва
украина
в мире
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КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ликвидацию торгпредств в России.В среду постановление о закрытии торговых представительств России на Украине и в Литве подписал глава правительства Михаил Мишустин.В Минпромторге указали, что летом Киев прекратил действие российско-украинского межправительственного соглашения о взаимном учреждении таких организаций.Что касается Литвы, то здесь эксперты министерства посчитали работу представительства бесперспективной, учитывая падение товарооборота. За первое полугодие 2020 года он сократился на треть.После закрытия у России остались торгпредства в 58 странах.
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россия, дмитрий кулеба, литва, украина, в мире

МИД Украины прокомментировал закрытие торгпредств России

16:26 11.11.2020 (обновлено: 19:50 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ликвидацию торгпредств в России.

"Украина по инициативе МИД разорвала российско-украинское соглашение о торговых представительствах еще три месяца назад. Но мы не против, что Россия их закрыла и для себя", — написал он в твиттере.

В среду постановление о закрытии торговых представительств России на Украине и в Литве подписал глава правительства Михаил Мишустин.
В Минпромторге указали, что летом Киев прекратил действие российско-украинского межправительственного соглашения о взаимном учреждении таких организаций.
Что касается Литвы, то здесь эксперты министерства посчитали работу представительства бесперспективной, учитывая падение товарооборота. За первое полугодие 2020 года он сократился на треть.
После закрытия у России остались торгпредства в 58 странах.
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