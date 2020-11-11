https://ria.ru/20201111/tiktok-1584038378.html

TikTok оспорит указ администрации Трампа

TikTok оспорит указ администрации Трампа

Соцсеть TikTok обратилась в апелляционный суд в США с просьбой не допустить вступления в силу указа администрации американского президента Дональда Трампа о... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T09:06

2020-11-11T09:06

2020-11-11T09:06

tiktok

минторг сша

министерство торговли сша

дональд трамп

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Соцсеть TikTok обратилась в апелляционный суд в США с просьбой не допустить вступления в силу указа администрации американского президента Дональда Трампа о запрете использования приложения в стране, следует из заявления компании.Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.В конце октября газета Wall Street Journal сообщала, что суд в американском штате Пенсильвании постановил временно заблокировать решение министерства торговли США о запрете использования приложения TikTok с 12 ноября. Ранее минторг США заявлял, что с 12 ноября запретит работу TikTok в стране в том случае, если до этого времени компания не устранит проблему, связанную с угрозой национальной безопасности.Компания в своем заявлении отмечает, что активно сотрудничала с Комитетом по иностранным инвестициям США (CFIUS) в течение года и будет продолжать разбираться с беспокойством по поводу угрозы национальной безопасности, хотя "не согласна с такой оценкой".В заявлении говорится, что материнскую компании ByteDance американские власти обязали отказаться от всех активов в США, связанных с TikTok. Тем не менее, компания не получила "существенной ответной реакции" на свои предложения по "устранению опасений"."Ввиду того, что мы сталкивались с постоянными новыми запросами и отсутствием ясности по поводу того, будут ли приняты предлагаемые нами решения, мы запросили 30-дневнюю отсрочку, которая прямо разрешена в указе от 14 августа. Сегодня, с приближением крайнего срока – 12 ноября, и не получив отсрочку, у нас нет другого выбора, кроме как подать ходатайство в суд, чтобы защитить наши права и более 1,5 тысячи сотрудников в США", - говорится в заявлении TikTok.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

https://ria.ru/20200930/minprosvescheniya-1578003444.html

https://ria.ru/20200919/tiktok-1577494921.html

https://ria.ru/20200918/tiktok-1577469144.html

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, минторг сша, министерство торговли сша, дональд трамп, китай, сша, в мире