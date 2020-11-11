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https://ria.ru/20201111/tiktok-1584038378.html
TikTok оспорит указ администрации Трампа
TikTok оспорит указ администрации Трампа
Соцсеть TikTok обратилась в апелляционный суд в США с просьбой не допустить вступления в силу указа администрации американского президента Дональда Трампа о... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T09:06
2020-11-11T09:06
tiktok
минторг сша
министерство торговли сша
дональд трамп
китай
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Соцсеть TikTok обратилась в апелляционный суд в США с просьбой не допустить вступления в силу указа администрации американского президента Дональда Трампа о запрете использования приложения в стране, следует из заявления компании.Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.В конце октября газета Wall Street Journal сообщала, что суд в американском штате Пенсильвании постановил временно заблокировать решение министерства торговли США о запрете использования приложения TikTok с 12 ноября. Ранее минторг США заявлял, что с 12 ноября запретит работу TikTok в стране в том случае, если до этого времени компания не устранит проблему, связанную с угрозой национальной безопасности.Компания в своем заявлении отмечает, что активно сотрудничала с Комитетом по иностранным инвестициям США (CFIUS) в течение года и будет продолжать разбираться с беспокойством по поводу угрозы национальной безопасности, хотя "не согласна с такой оценкой".В заявлении говорится, что материнскую компании ByteDance американские власти обязали отказаться от всех активов в США, связанных с TikTok. Тем не менее, компания не получила "существенной ответной реакции" на свои предложения по "устранению опасений"."Ввиду того, что мы сталкивались с постоянными новыми запросами и отсутствием ясности по поводу того, будут ли приняты предлагаемые нами решения, мы запросили 30-дневнюю отсрочку, которая прямо разрешена в указе от 14 августа. Сегодня, с приближением крайнего срока – 12 ноября, и не получив отсрочку, у нас нет другого выбора, кроме как подать ходатайство в суд, чтобы защитить наши права и более 1,5 тысячи сотрудников в США", - говорится в заявлении TikTok.TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
https://ria.ru/20200930/minprosvescheniya-1578003444.html
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tiktok, минторг сша, министерство торговли сша, дональд трамп, китай, сша, в мире

TikTok оспорит указ администрации Трампа

09:06 11.11.2020
 
© Depositphotos / Narin_PhotoТелефон с приложением Tik Tok
Телефон с приложением Tik Tok - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Depositphotos / Narin_Photo
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Соцсеть TikTok обратилась в апелляционный суд в США с просьбой не допустить вступления в силу указа администрации американского президента Дональда Трампа о запрете использования приложения в стране, следует из заявления компании.
Администрация США обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям Китая. Его владелец - компания ByteDance - это отрицает. Между тем Трамп в августе подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.
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В конце октября газета Wall Street Journal сообщала, что суд в американском штате Пенсильвании постановил временно заблокировать решение министерства торговли США о запрете использования приложения TikTok с 12 ноября. Ранее минторг США заявлял, что с 12 ноября запретит работу TikTok в стране в том случае, если до этого времени компания не устранит проблему, связанную с угрозой национальной безопасности.
Компания в своем заявлении отмечает, что активно сотрудничала с Комитетом по иностранным инвестициям США (CFIUS) в течение года и будет продолжать разбираться с беспокойством по поводу угрозы национальной безопасности, хотя "не согласна с такой оценкой".
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В заявлении говорится, что материнскую компании ByteDance американские власти обязали отказаться от всех активов в США, связанных с TikTok. Тем не менее, компания не получила "существенной ответной реакции" на свои предложения по "устранению опасений".
"Ввиду того, что мы сталкивались с постоянными новыми запросами и отсутствием ясности по поводу того, будут ли приняты предлагаемые нами решения, мы запросили 30-дневнюю отсрочку, которая прямо разрешена в указе от 14 августа. Сегодня, с приближением крайнего срока – 12 ноября, и не получив отсрочку, у нас нет другого выбора, кроме как подать ходатайство в суд, чтобы защитить наши права и более 1,5 тысячи сотрудников в США", - говорится в заявлении TikTok.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
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TikTokМинторг СШАМинистерство торговли СШАДональд ТрампКитайСШАВ мире
 
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