https://ria.ru/20201111/testirovanie-1584123984.html

Попова оценила необходимость тотального тестирования россиян на COVID-19

Попова оценила необходимость тотального тестирования россиян на COVID-19

Одномоментное тестирование на COVID-19 всего населения страны не имеет смысла, так как инкубационный период вируса составляет 14 дней, заявила глава... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:27

2020-11-11T15:27

2020-11-11T15:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Одномоментное тестирование на COVID-19 всего населения страны не имеет смысла, так как инкубационный период вируса составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Одномоментное тестирование всего населения эффекта эпидемиологического не даст ровно потому, что инкубационный период составляет 14 дней", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы, ее слова приводятся в стенограмме.Она отметила, что увеличение тестирования должно быть, и оно запланировано, помимо этого должно быть и сокращение сроков тестирования.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584118591.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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