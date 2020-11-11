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Культура
https://ria.ru/20201111/teatry-1584053916.html
Минкульт сообщил, что проданные до 13 ноября билеты в театры будут в силе
Минкульт сообщил, что проданные до 13 ноября билеты в театры будут в силе
Театры и концертные залы Москвы, подведомственные министерству культуры РФ, должны обеспечить допуск посетителей на свои мероприятия по билетам, приобретенным... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T10:51
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культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новости культуры
театры
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Театры и концертные залы Москвы, подведомственные министерству культуры РФ, должны обеспечить допуск посетителей на свои мероприятия по билетам, приобретенным до 13 ноября, сообщается в приказе ведомства.Согласно документу, с 13 ноября необходимо обеспечить реализацию билетов на мероприятия, проводимые до 15 января включительно, исходя из заполняемости залов не более 25%."В случае реализации билетов до 13 ноября 2020 года на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября по 15 января 2021 года включительно, в объеме, превышающем объем заполняемости (25%)... прекратить дальнейшую продажу билетов, а также обеспечить допуск посетителей по ранее приобретенным билетам", — говорится в документе.Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении дополнительных ограничений из-за коронавируса с 13 ноября до 15 января 2021 года. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно будет превышать 25% вместимости зала.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости культуры, театры, сергей собянин, москва

Минкульт сообщил, что проданные до 13 ноября билеты в театры будут в силе

10:51 11.11.2020 (обновлено: 12:14 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве
Здание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Театры и концертные залы Москвы, подведомственные министерству культуры РФ, должны обеспечить допуск посетителей на свои мероприятия по билетам, приобретенным до 13 ноября, сообщается в приказе ведомства.
Согласно документу, с 13 ноября необходимо обеспечить реализацию билетов на мероприятия, проводимые до 15 января включительно, исходя из заполняемости залов не более 25%.
"В случае реализации билетов до 13 ноября 2020 года на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября по 15 января 2021 года включительно, в объеме, превышающем объем заполняемости (25%)... прекратить дальнейшую продажу билетов, а также обеспечить допуск посетителей по ранее приобретенным билетам", — говорится в документе.
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении дополнительных ограничений из-за коронавируса с 13 ноября до 15 января 2021 года. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно будет превышать 25% вместимости зала.
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости культурыТеатрыСергей СобянинМосква
 
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