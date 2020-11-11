https://ria.ru/20201111/teatry-1584043864.html

Минкультуры поручило театрам сократить число продаваемых билетов

Минкультуры поручило театрам сократить число продаваемых билетов

Минкультуры РФ поручило театрам, кинотеатрам и концертным залам Москвы сократить количество продаваемых билетов с 13 ноября до 15 января, говорится в приказе... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T09:46

2020-11-11T09:46

2020-11-11T10:50

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минкультуры РФ поручило театрам, кинотеатрам и концертным залам Москвы сократить количество продаваемых билетов с 13 ноября до 15 января, говорится в приказе министра культуры РФ."Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций - театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств дополнительно к мерам, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа: обеспечить с 13 ноября 2020 года реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно, с учетом ранее реализованных билетов, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий", - указано в документе.Уточняется, что требование относится также к организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1583970721.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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