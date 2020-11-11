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Минкультуры поручило театрам сократить число продаваемых билетов
Минкультуры поручило театрам сократить число продаваемых билетов
Минкультуры РФ поручило театрам, кинотеатрам и концертным залам Москвы сократить количество продаваемых билетов с 13 ноября до 15 января, говорится в приказе... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T09:46
2020-11-11T10:50
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минкультуры РФ поручило театрам, кинотеатрам и концертным залам Москвы сократить количество продаваемых билетов с 13 ноября до 15 января, говорится в приказе министра культуры РФ."Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций - театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств дополнительно к мерам, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа: обеспечить с 13 ноября 2020 года реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно, с учетом ранее реализованных билетов, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий", - указано в документе.Уточняется, что требование относится также к организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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новости культуры, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

Минкультуры поручило театрам сократить число продаваемых билетов

09:46 11.11.2020 (обновлено: 10:50 11.11.2020)
 
© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Минкультуры РФ поручило театрам, кинотеатрам и концертным залам Москвы сократить количество продаваемых билетов с 13 ноября до 15 января, говорится в приказе министра культуры РФ.
"Руководителям находящихся на территории города Москвы организаций - театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств дополнительно к мерам, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа: обеспечить с 13 ноября 2020 года реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно, с учетом ранее реализованных билетов, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий", - указано в документе.
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Уточняется, что требование относится также к организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов.
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